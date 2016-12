Măceşele - bombe de vitamine

Porția de natură

Măceșele - bombe de vitamine

Măceșul este cunoscut încă din vechime ca o plantă medicinală. Crește în regiunile de câmpie și de deal, formând tufe acoperite de flori roz. Fructele sale, măceșele, sunt foarte apreciate pentru conținutul lor bogat în vitamina C și a cantităților mai mici din vitaminele A, B1, B2, P, K, acid nicotinic (vitamina antipelagroasă).Pe lângă vitamine, măceșele mai conțin zaharuri, acid citric și malic, pectine, tanini etc. În terapeutică se folosesc ca tonic vitaminizant, având proprietatea de a întări organismul. La convalescenți sunt reco-mandate sub formă de ceai, sirop, marme-ladă și vin. Datorită vitaminei P, preparatele de măceșe mențin permeabilitatea și fragilitatea vaselor capilare, normalizând circulația sângelui.Măceșele au însușirea de a mari secreția biliară, fiind indicate în afecțiunile ficatului. Unii medici recomandă fructele de măceș în stările de inflamație intestinală, în comba-terea viermilor intestinali, iar alții susțin că distrug piatra la rinichi și vezică.