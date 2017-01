Luptători din Crimeea, Bulgaria şi România s-au întrecut la Medgidia pentru Trofeul „Mării Negre“ la kureş

Luptători din Crimeea, Bulgaria și România s-au întrecut la Medgidia pentru Trofeul „Mării Negre“ la kureș

34 de competitori din Bulgaria, Crimeea și România s-au luptat, la propriu, sâmbătă, pe stadionul din Medgidia, pentru a-și adjudeca Trofeul „Mării Negre” al primei ediții a Turneului Internațional de Kureș. Sute de medgidieni s-au adunat sâmbătă la prânz la Complexul Sportiv „Iftimie Ilisei” pentru a urmări prima ediție a Turneului Internațional de Kureș - Lupte tătărești Trofeul „Mării Negre”. Competiția a fost organizată de Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, filiala locală a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și Primăria Medgidia. Organizatorii au beneficiat și de sprijin financiar din partea a numeroși sponsori. S-au înscris în concurs 7 concurenți din Crimeea, alți 7 din Bulgaria și 20 din România. Concursul a fost structurat pe cinci categorii și s-a derulat pe parcursul a mai bine de cinci ore, timp în care luptătorii s-au întrecut în a-și demonstra măiestria și curajul. Cei 34 de competitori s-au luptat pentru premiul cel mare care, potrivit tradiției constă într-un batal, dar și pentru premii în bani de la diverși sponsori. Nu a lipsit nici „bairak-ul”, premiul adjudecat de ocupanții locului secund. Învingători și învinși Așadar, după cele mai bine de cinci ore de lupte, câștigătorii au fost: categoria I: Alin Brobonea (locul I) și Elvis Suliman (locul II), categoria a II-a: Ionuț Velichea (locul I) și Selciuc Isleam (locul II), categoria a III-a: Denis Gelil (locul I) și Ilhan Ibadula (locul II), categoria a IV-a: Kiazîm Resul - Bulgaria (locul I) și Ervin Safietov - Crimeea (locul II) și categoria a V-a: Denis Gelil (locul I) și Elvis Apas (locul II). Competițiile de kureș sau luptele tradiționale tătărești au devenit o obișnuință pentru comunitatea tătară din România, mai ales după Decembrie 1989, când promovarea valorilor identitare a revenit în topul priorităților minorităților etnice. Kureșul… la Marea Neagră An de an, sezonul kureșului se deschide pe 1 mai și se termină în toamnă. Competiția de anul acesta de la Medgidia a depășit tiparele obișnuite prin deschiderea internațională. Inițiativa a aparținut subsecretarului de stat din cadrul DRI, Sali Negiat, iar propunerea a fost îmbrățișată de filiala locală a UDTTMR și de autoritățile locale. Motivul?! „DRI a gândit această manifestare prin prisma contribuției pe care acest sport, practicat astăzi nu numai de tătari, o are în zona Mării Negre, în scopul apropierii între culturi și a definirii, și prin sport, a dialogului intercultural. Din postura sa de membră a Uniunii Europene, România își poate asuma statutul de factor de diseminare a valențelor multiculturale în zona Mării Negre, aspect urmărit și prin această primă ediție a Turneului Internațional de Lupte Tătărești (Küreș) - «Trofeul Mării Negre»”, și-a motivat Sali Negiat inițiativa. Departamentul pentru Relații Interetnice a fost reprezentat, de asemenea, și de consilierul superior pe zona de sud - est, Aidun Curt - Mola. Medgidia dă startul De cealaltă parte, președintele UDTTMR Medgidia, Erol Murad, a ținut să sublinieze importanța pe care comunitatea tătară de aici o are în promovarea valorilor tradiționale, amintind că tot de la Medgidia a pornit și Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Tradițional Turco - Tătar, manifestare care anul acesta se va afla la a XVI-a ediție. „Deși timid, în urmă cu mulți ani am lansat la Medgidia una dintre cele mai ample manifestări cu care se laudă astăzi comuni-tatea tătară din România. Este vorba despre Festivalul Internațional al Dansului, Cântecului și Portului Tradițional Turco - Tătar. Tot astfel vrem să credem că și acest turneu de kureș va deveni, peste ani, tradiție și un element de referință pentru comunitatea noastră atât la nivel național, cât și în rândul tătarilor din afara granițelor țării”, a declarat pentru „Cuget liber” Erol Murad. Și primarul Marian Iordache a ținut să își exprime mulțumirea față de inițiatorii proiectului care au ales ca loc de desfășurare Medgidia. În discursul său de deschidere, deputatul tătar Aledin Amet a reiterat și el importanța pe care o are păstrarea tradițiilor și a limbii în promovarea identității. Oaspeți de seamă… Manifestarea de la Medgidia a beneficiat și de prezența unor oaspeți de seamă, printre ei numărându-se Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Füsun Aramaz, antrenorul de handbal Aihan Omer, Muftiul Cultului Musulman, Muurat Iusuf, liderii UDTTMR și reprezentanți ai altor filiale din județ. Din Crimeea, oaspete de seamă a fost însuși vicepremierul Aziz Abdulayev. Și, așa cum îi stă bine oricărei manifestări, fie ea și sportivă, nici de data aceasta nu a lipsit programul artistic, asigurat de Ansamblul Cansu al filialei UDTTMR Techirghiol.