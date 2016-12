Lucruri gratis de făcut în Napoli

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Unul din lucrurile după care se uită toți turiștii care vin în Italia cu bugetul limitat sunt gratuitățile de care pot beneficia în orice oraș. E adevărat că nu vei cheltui la fel de mult pe diverse activități și atracții turistice pe cât cheltui pe biletele de avion și cazare, dar dacă amesteci lucrurile pe care le poți face gratis cu unele dintre cele mai costisitoare atracții vei reuși cu siguranță să menții la un nivel redus costurile vacanței.În fapt, orașe ca Napoli sunt în general relativ ieftine, așa că nu e neapărat necesar să cauți numai atracțiile gratuite, așa cum ar fi în orașe mai scumpe precum Veneția, Roma sau Milano. Cu toate astea, îți va face plăcere să afli că există lucruri care pot fi făcute în Napoli fără bani, asta în caz că vrei să economisești cei câțiva euro care îți mai rămân pentru o ultimă pizza.Colegii de la tuktuk.ro au realizat o listă a lucrurilor gratuite pe care le poți face în Napoli.Plimbarea prin centrul istoric - Ca și în cazul Veneției, plimbarea prin centrul istoric al orașului este una dintre activitățile favorite ale celor care ajung în Napoli.Descoperirea „Aleii Crăciunu-lui” - Face parte din plimbarea prin centrul istoric, dar îți trebuie ceva timp până să descoperi faimoasa Via San Gregorio Armeno (mai ales dacă nu ai o hartă la tine). Napoli este un oraș vestit pentru meșteșugarii tradiționali care recreează scena Nașterii Domnului, iar magazinele lor - deschise tot anul - reprezintă o modalitate amuzantă de a trăi oricând experiența Crăciunului.Biserica din Gesu Nuovo - Această biserică enormă aflată în Piazza del Gesu se numește Santa Chiara și se remarcă în special pentru ceramica minunată datând din secolul 18 care se regăsește în mânăstire și în grădina alăturată. Este în curs de restaurare, dar poate fi vizitată.Domul - Catedrala principală din Napoli sau Domul au fost cândva două biserici puse laolaltă - Santa Restituta și Santa Stefania. Santa Restituta este singura biserică isto-rică rămasă în zilele noastre (datează din secolul al IV-lea, ceea ce face din ea cea mai veche biserică din oraș), dar construcția Domului care o încon-joară a început în secolul XII. Tot aici se găsesc și sticluțele cu sângele lui San Gennaro (patronul orașului Napoli), despre care se spune că se lichefiază în mod miraculos de două ori pe an. În interiorul Domului se află Capela lui San Gennaro, care adăpostește capul sfântului, precum și recipiente cu sângele lui.Castel dell’Ovo – „Castelul Ou” este unul dintre cele două castele din Napoli, dar intrarea în acesta este parțial liberă. Muzeul de Preistorie al orașului se găsește în interiorul castelului și acesta este obiectivul turistic la care intrarea este liberă.Vizitarea „Spitalului Păpușilor” - Acest „spital” arată ca orice alt magazin stradal din centrul istoric al orașului Napoli, cu excepția faptului că este un centru de reparații ale păpușilor. Aflat la a patra generație, Ospedale delle Bambole este alcătuit în întregime din părți de păpuși și merită să arunci o privire.Muzeul de Anatomie Umană – Cui nu-i surâde ideea unui muzeu în care se află numai copii din ceară ale organelor umane? Aici ai ocazia să vezi nu numai modele din ceară ale unor organe precum rinichi, stomac sau vezica urinară, datând de la începutul secolului 19, dar are o secțiune întreagă dedicată malformațiilor – capete cu un singur ochi sau cu două fețe - conservate în alcool. Cei sensibili pot să sară peste vizitarea acestui obiectiv.Muzeul Mării – Museo del Mare adună în el o colecție de comori, reprezentând instrumente din cele mai vechi timpuri folosite pentru navigație, precum și documente printre care hărți și atlase.Muzeul Istoriei Muzicale - Conservatorul de muzică din San Pietro a Majella adăpostește un muzeu plin de instrumente muzicale antice și dacă ești cu adevărat interesat de muzică, există aici și o bibliotecă unde poți găsi materiale despre compozitori care au trăit în Napoli.Sursa: www.tuktuk.ro