Lucruri care te fac să arăţi sexy

Lucruri care te fac să arăți sexy

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Drăguță, frumoasă sau sexy? Cum preferi să fii văzută? Când vine vorba de bărbați, răspunsul este probabil „Sexy”. Deși se spune ca sex-appeal-ul ține mai mult de atitudine, aspectul fizic contează foarte mult.Nu există o formulă magică pentru a te transforma în sex-simbol, însă micile detalii te pot face irezistibilă. Iată zece trucuri care, deși pot părea banale, sunt foarte eficiente. Învață să-l cucerești!Hidratează-te!Nimic nu se compară cu o piele catifelată și hidratată, care cere să fie atinsă. Așa că nu-ți neglija pielea și acordă-i toată atenția ta. Optează pentru creme hidratante, mai ales că pielea are nevoie de protecție împotriva frigului de afară. Nu uita nici de remediile naturale, precum uleiul de măsline sau laptele, tratamente demne de o adevărată prințesă.Zâmbește!Este dovedit faptul că bărbații cedează cu ușurință în fața unui zâmbet frumos. O privire pe sub gene, un zâmbet sincer și al tău este. Pe lângă faptul că este extrem de sexy, zâmbetul arată că ai încredere în tine. Vizitează dentistul pentru o albire a danturii și treci la atac.Ademenește-l cu un parfum de calitate.Parfumurile sunt una dintre cele mai bune in-vestiții pe care le poate face o femeie. Spe-cialiștii susțin că nimic nu este mai important decât mirosul când vine vorba de seducție. Așa că sparge pușculița și cumpără cel mai ispititor parfum. Dulce sau exotic, tu hotărăști.Înlocuiește rujul cu gloss-ul.Buzele reprezintă cea mai sexy parte a corpului pe care bărbații vor s-o cucerească. Adaugă puțină strălucire buzelor cu ajutorul unui gloss, iar el nu va rezista tentației de a te săruta. Înainte, răsfață-le cu o cremă hidratantă sau cu miere, pentru a căpăta un aspect mai sănătos.Lenjerie sexy, indiferent de ocazie.Chiar dacă ieși în parc sau la cumpărături, optează pentru o lenjerie sexy care să-ți dea încredere în tine. Nu uita! Trebuie să te simți atrăgătoare pentru a fi cu adevărat sexy. Iar o femeie trebuie să fie întotdeauna pregătită. Nu știi niciodată ce îți rezervă ziua.Spatele drept!Poziția corpului spune multe despre o femeie. Îndreaptă spatele, scoate pieptul în față și arcuiește-ți fundul înapoi. Pășește ca o divă pe podium și vei cuceri toate privirile. Profită de faptul că ești femeie și optează pentru tocuri. Nu numai că îți alungesc picioarele și vei părea mai înaltă, dar te vor face și mai suplă.(sursa:www.eva.ro)