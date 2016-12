Lucruri care le scot din sărite pe neveste

Marţi, 26 Martie 2013.

Este foarte important pentru bărbați să știe care dintre lucrurile pe care le fac sau le spun le deranjează pe partenerele de viață. Pentru bărbații care doresc să-și îmbunătățească relația, iată câteva obiceiuri masculine care le enervează din cale afară pe soții:- Ții minte o mulțime de lucruri despre sport, însă uiți cu desăvârșire ce ți-a spus ieri. Soția ta trebuie să înțeleagă faptul că relația ta cu lumea sportului are mult mai mulți ani decât căsnicia voastră, plus anii în care erați doar prieteni. Cel mai bine este că în timpul discuțiilor să-i aprobi spusele astfel încât să nu pari că ești cu gândul la meciurile din această seară.- Ieși des cu colegii și, astfel, îi dai de bănuit că ai o relație la serviciu.- Nu-ți ceri iertare. Adevărul este că bărbații sunt încăpățânați. Iar să-și ceară iertare înseamnă să admită că au greșit și să-și asume responsabilitatea pentru asta. Chiar dacă știu că greșesc le este greu să admită asta. De fapt, cu cât greșesc mai tare cu atât mai dificil le este să-și ceară iertare.- Îți aperi cu înverșunare mama. Una dintre întrebările la care cele mai multe femei ar vrea să știe răspunsul este de ce bărbații nu pot tolera nicio remarcă negativă la adresa mamei. Răspunsul este simplu: mamele sunt sacre pentru ei întrucât sunt primele femei din viața lor. În plus, acestea și-au petrecut tinerețea hrănindu-i având grijă să nu se îmbolnăvească și să-i facă fericiți. Iar când aceștia au fost adolescenți le-au făcut o mulțime de probleme și, într-un fel, acum încearcă să se revanșeze.(www.sfatulparintilor.ro)