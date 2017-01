Limba armeană îi adună laolaltă pe membrii mici şi mari ai comunităţii de la Constanţa

Limba armeană îi adună laolaltă pe membrii mici și mari ai comunității de la Constanța

Miercurea este zi educativă la filiala Constanța a Uniunii Armenilor din România. Este mai degrabă ziua învățăceilor care țin să deprindă din tainele limbii strămoșilor lor, fie și numai prin cântece și poezii. Am poposit miercurea trecută la sediul filialei din strada Mercur nr. 2. Aproximativ zece copii erau adunați în jurul unei mese și sub suprave-gherea profesoarei alături de care deprind tainele limbii armene, Arșaluis Gurău, unii silabiseau, în timp ce alții trădau o experiență mai mare, pe alocuri proporțională cu vârsta, în ceea ce privește limba strămoșilor lor. Cel mai mic elev este o fetiță de cinci anișori care nu se dă înlături de la a interpreta un cântec în limba armeană, atunci când se formează ad-hoc un cor care vrea să își încânte oaspeții. Alături de copii, la cursurile de limbă armeană participă și adulți. Le face plăcere să se întâlnească la uniune săptămânal și să facă ceva mai mult decât să stea pur și simplu de vorbă. Vor să dea altă dimensiune întâlnirilor săptămânale de aici, astfel că fiecare dintre cei prezenți se străduiește să înscrie activitatea sa cât mai bine pe coordonata educațională. În fond, prezența țâncilor îi motivează pe cei mari în acest sens și astfel au de câștigat ambele tabere: cei mai mici dintre membrii comunității se acomodează cu limba, dar deprind și din tradițiile armenilor de altădată, iar adulții trăiesc împlinirea de a duce mai departe valorile culturale moștenite din străbuni. Copiii, care provin din familii mixte, sunt foarte sârguincioși. Cel puțin doamna profesoară așa ni-i prezintă, iar demonstrațiile lor vin să confirme spusele ei. Victoraș este unul dintre cei care vor să ne demonstreze că stăpânește foarte bine atât poezia pe care ne-o recită în limba armeană, dar nu este străin nici de versiunea în limba română. El este cel care ține morțiș să spună versurile și în limba română pentru a nu rămâne străini de mesajul pe care a vrut să ni-l transmită. Este urmat și de ceilalți colegi ai lui care își spun, pe rând, poeziile. „Este foarte important să învețe limba prin aceste activități, prin agrement”, ne spune Arșaluis Gurău care își dezvăluie planul pe care îl are cu cei mici și anume să îi determine să deprindă limba strămoșilor prin procedeul intuitiv și cel ludic. Pe lângă aceste cursuri, Arșaluis Gurău are în vedere, în viitor, și organizarea unor cursuri de dansuri. Va fi o nouă provocare pentru cei mici, dar și pentru membrii mai vechi ai uniunii. În ciuda numărului mic de etnici armeni care mai trăiesc astăzi în Constanța, tradițiile trebuie să fie duse mai departe.