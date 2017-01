Lifting facial, ieftin şi natural

Lifting facial, ieftin și natural

Fructul de papaya conține o enzimă, papain, care are efect de lifting asupra pielii în timp ce micșorează porii și curăță fața. Zdrobește o felie de papaya și aplică pulpa pe față, gât și decolteu. Așteaptă cam 15 minute, apoi spală bine cu apă călduță.Ceai de păpădie pentru pungi sub ochi. Cunoști îndeaproape ce înseamnă să ai retenție de apă. După ce că pantalonii skinny abia mai intră pe tine, iar de inele nici nu poate fi vorba, mai ai și o față ca un mic balon… Pentru a scăpa rapid de pungile de sub ochi și de retenția de apă din întregul organism, bea zilnic o cană cu infuzie de păpădie - este un diuretic ușor, care o să rezolve problema fără să te deshidrateze. Unde mai pui că vei avea tenul mai curat, mai luminos și mai întins datorită efectului detoxifiant al păpădiei.Uleiul de migdale. Poate că nu știai, dar uleiul de migdale presat la rece te protejează de efectul nociv al expunerii la soare și poate regenera epiderma afectată de razele UV. Are un efect atât de puternic de regenerare, încât este folosit cu succes de către chirurgii plasticieni pentru regenerarea rapidă a cicatricelor post-operatorii, dar și ca tratament pentru pielea sensibilă, reactivă la orice compus cosmetic artificial.Pont: Folosește uleiul de migdale ca anti-rid. Evident că dacă are puterea de a reface epiderma, poate diminua aspectul ridurilor deja apărute și poate preveni apariția unora noi.Relaxează-te! Ai observat că atunci când ești supărată sau nervoasă, te încrunți involuntar foarte des? Sau că fața îți este tot timpul congestionată? În timp, aceste încruntături vor da naștere la riduri premature care se vor adânci rapid.Pentru a diminua din stres, caută activități care să te destindă. O formă de mișcare este cea mai recomandată de către dermatologi pentru că nu numai că te face să te simți bine, descrețindu-ți fruntea, ci îți umple corpul cu endorfine, cele care îți întăresc sistemul imunitar și conferă tenului tău acea luminozitate atât de atrăgătoare.(Sursa: www.cosmoplitan.ro)