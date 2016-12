Legătura dintre starea sufletească şi culoarea camerei

Legătura dintre starea sufletească și culoarea camerei

Miercuri, 25 Martie 2015

Ti s-a intamplat sa fii la cineva in vizita sau intr-un loc public si sa simti ca te sufoci din cauza culorii cu care acea incapere a fost vopsita? E posibil sa nu-ti fi dat seama atunci despre ce e vorba, ci doar sa fi resimtit o stare de anxietate careia nu-i gaseai o explicatie.sta pentru ca, in timp ce cautai cauze interioare, era vorba despre o cauza exterioara. Atat lumina, cat si culorile alese pentru decorarea unei incaperi, au influente asupra starii sufletesti a fiecaruia dintre noi.Ce-ar fi insa sa folosesti psihologia culorilor in favoarea ta, atunci cand alegi o vopsea lavabila pentru interior? Sa exploram, asadar, proprietatile psihologice ale catorva dintre culorile pentru vopsea lavabila de interior cel mai des utilizate in decorarea caselor!Culorile de interior cu efect calmantAlegerea unei culori cu efect calmant trebuie sa tina cont si de incaperea unde urmeaza a fi folosita. Daca in dormitor ne dorim astfel de culori, s-ar putea ca in living sa avem nevoie de culori care sa ne energizeze, de exemplu.Iata care sunt culorile cu efect calmant:Albastrul este probabil cea mai populara culoare pentru interiorul locuintei. Daca o folosesti insa pentru toate incaperile, s-ar putea sa creezi un aspect destul de neprietenos. Tocmai de aceea, este indicat sa alegi culori subtile pe care sa le imbogatesti cu piese de mobilier, textile si accesorii in nuante de portocaliu sau galben, efectul fiind unul imbietor si odihnitor. De asemenea, albastrul este o culoare potrivita pentru spatiile destinate studiului.Movul, alaturi de lila, violet sau lavanda reprezinta o combinatie interesanta de albastru si rosu. Ambele culori pot reflecta si elemente negative, in functie de intensitatea lor, deci este important ce nuante alegi. Movul, in sine, este o culoare destul de agresiva, dar nuantele deschise creeaza efectul opus. Alege variante care duc mai mult spre albastru decat spre rosu! De exemplu, pentru dormitor poti alege lavanda deschisa pe pereti si crem pentru restul obiectelor de decor.Maroniul este o culoare indrazneata si masculina si care poate fi folosita cu succes in orice tip de decor. Este una dintre cele mai potrivite culori pentru interior deoarece aminteste de tonurile pe care le gasim in natura, in lemn sau piatra. Efectul obtinut prin folosirea acestei nuante este unul odihnitor si se potriveste cu elemente de culoare portocalie, albastra sau galbena.Culori de interior dinamiceAsa cum spuneam, unele incaperi sunt destinate activitatilor energice, asa ca iata ce culori de vopsea lavabila poti alege in acest caz:Rosul exprima vitalitate, este cald si energic, dar poate fi coplesitor atunci cand este folosit drept culoare dominanta pentru decorul interior. Cea mai buna varianta de folosire a acestei culori este aceea a accentuarii unui perete sau a unor stalpi. Daca aceasta e culoarea pe care ti-o doresti, ai grija "sa o calmezi" cu nuante racoroase de albastru sau verde.Galbenul este considerat cea mai joviala culoare, dar reprezinta o adevarata provocare in ceea ce priveste designul de interior pentru ca este destul de dificil de proportionat. Putin galben la interior poate conferi energie incaperii, dar prea mult poate fi strident si suparator. Atunci cand decorezi cu galben in interiorul locuintei, trateaza-l ca pe rosu, cu nuante racoroase sau foloseste-l in cele mai deschise nuante.Portocaliul este copilul retro al familiei de culori, este cald si aprins, combinatia dintre rosu si galben pe care fie o imbratisezi, fie o respingi total. Nu este nici calmant, nici subtil, nici neutru, insa este o culoare solara care confera multa energie ambientului, prin urmare, evita sa-l folosesti drept culoare predominanta in decorul tau.(sursa:www.casesigradini.ro)