Laptopuri de 100 de dolari la tot cartierul

În urma cererilor masive venite din partea persoanelor fizice doritoare să cumpere un laptop OLPC - supranumit și laptopul de 100 de dolari - Fundația One Laptop Per Child a anunțat lansarea unui program special, botezat „Give one, Get one”, prin care doritorii pot cumpăra cu 399 de dolari două laptopuri - unul pentru a fi donat și unul pentru a fi livrat donatorului, anunță agora.ro. Fundația OLPC nu a creat proiectul „Un laptop pentru fiecare copil” în scopul de a vinde calculatoarele persoanelor fizice, ci doar instituțiilor guvernamentale interesate de progra-mele pentru educația copiilor. Noul program răspunde unui număr mare de cereri - telefonice, prin fax și e-mail - prin care sute de mii de oameni și-au declarat dispoziția de a cumpăra în nume propriu laptopuri OLPC. „Give one, Get one” reprezintă o inițiativă caritabilă, un program cu caracter temporar și nu are legătură cu programul OLPC destinat țărilor în curs de dezvoltare, așadar prețul laptopului nu a fost mărit. Misiunea Fundației OLPC este de a furniza copiilor din țările sărace mijloace esențiale pentru educație, singura soluție pentru creșterea nivelului de trai. Nu este o inițiativă nouă sau „la modă”, ci este continuarea unui efort început în urmă cu 40 de ani, când a fost creat primul sistem de operare pentru copii, botezat Logo. În urmă cu 25 de ani, Nicholas Negroponte a livrat primele computere în Africa, în Senegal, pe vremea aceea calculatoare Apple II. Fundația sa a donat mii de lap-topuri OLPC pentru evaluare și educație în țări sărace și țările în curs de dezvoltare. În acest moment, în România au fost donate institu-țiilor și entităților non-profit peste 60 de laptopuri OLPC XO, pentru testarea și evaluarea acestora. Laptopul cu manivelă e deja istorie Conform Fundației OLPC, în acest moment două miliarde de copii sunt lipsiți de mijloace ele-mentare pentru educație: cărți, profesori, material didactic, școli. Majoritatea țărilor sărace nu au resurse care să fie alocate pentru educația copiilor, acest lucru fiind valabil mai ales în Africa, dar nu numai acolo. În unele țări, cheltuielile guvernamentale pentru educarea copiilor se cifrează la mai puțin de 20 de dolari pe an. Proiectul inițiat de Institutul pentru Tehnologie din Masachusetts (MIT - Massachusetts Institute of Technology), respectiv de profesorul Nicholas Negroponte, rămâne singurul care aduce un lap-top simplu, pentru copii, destinat educației, care să suplinească lipsa de cărți, de personal bine pregătit și care să readucă copiilor interesul pentru educație. „One Laptop per Child” a ajuns la a șasea versiune, XO, care diferă esențial de „laptopul cu manivelă” de care a râs toată lumea. Este acum un laptop robust și puternic, regândit de la zero pentru a răs-punde nevoilor copiilor, rezistent și fiabil, ieftin și ușor de folosit. 