Lămâile curăţă toxinele din corp

Lămâile curăță toxinele din corp

Ştire online publicată Joi, 04 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Consumate cu măsură, lămâile sunt remediul cel mai indicat pentru a distruge și elimina toxinele din organism, hrănindu-l și revitalizându-l în același timp.Calitățile lămâii sunt prețioase și numeroase. Spre exemplu, are efect fluidizant asupra sângelui prea vâscos, fără a împiedica procesul de coagulare în cazul rănilor. Are o influență benefică asupra hipertensiunii arteriale și, în plus, în arteroscleroza, împiedicând îngroșarea pereților arteriali.Lămâia este bogată în acid citric, care joacă un rol esențial în absorbția calciului prin intestine și, prin urmare, în procesul de osificare al tuturor țesuturilor. În afara acestei acțiuni de mineralizare, acidul citric neutralizează efectul acidului uric și reduce aciditatea gastrică.Indirect, lămâia este și un puternic antidot împotriva scorbutului printr-un element component, acidul ascorbic (vitamina C).Sucul de lămâie are o acțiune bactericidă și antiseptică generală.Activează globulele albe, fapt ce întărește organismul.Lămâile sunt utile și împotriva gutei, retenției de urină, artrita, în insuficiența de vitamina C, inflamațiile gurii și gâtului, răgușeală, boli digestive, astm, nervozitate, insomnie, palpitații și ajută organismul în boli de stomac și ficat.Zece motive pentru a bea apă cu lămâie:- ajută la ameliorarea simptomelor digestive;- excelent pentru îngrijirea pielii;- te scapă de durerile dentare;- adio, dureri de gât;- te ajută să elimini kilogramele în exces;- ajută la reglarea tensiunii arteriale;- eliberează căile respiratorii;- combate reumatismul;- un ajutor de nădejde în caz de răceală;- acționează ca purificator al sângelui.(sursa:www.sanatate.rol.ro)