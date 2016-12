Lady Gaga: Melodia "Born This Way" mi-a fost dictată de spiritul lui Alexander McQueen

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Lady Gaga a declarat că nu ea a compus piesa "Born This Way", ci mai degrabă spiritul designerului britanic Alexander McQueen, care i-ar fi dictat melodia de dincolo de mormânt. Lady Gaga a declarat pentru revista Harper's Bazaar că designerul Alexander McQueen, care s-a sinucis prin spânzurare pe 11 februarie 2010, "a planificat totul", întrucât, imediat după ce a murit acesta, ea a scris "Born This Way", scrie Mediafax. "Cred că el e acolo sus, în rai, ținând în mâini frâiele industriei modei, ghidându-ne ca pe niște marionete, planificând totul", a declarat Lady Gaga. Atunci când casa de discuri a artistei americane a decis să lanseze single-ul "Born This Way" în aceeași zi în care se împlinea un an de la moartea lui McQueen, Lady Gaga a spus că i s-a confirmat bănuiala potrivit căreia spiritul designerului britanic continua să lucreze prin intermediul corpului ei. "El l-a compus!", a declarat artista americană pentru numărul din luna mai al revistei Harper's Bazaar. Alexander McQueen și Lady Gaga erau prieteni apropiați. Cântăreața americană a purtat pantofii în formă de homar creați de celebrul designer special pentru videoclipul piesei ei "Bad Romance" și i-a adus un omagiu special cu ocazia recitalului pe care l-a susținut la gala Brit Awards din 2010 de la Londra, la o săptămână după sinuciderea designerului.