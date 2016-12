Labirintul de galerii pe care stă Parisul

Cunoscut și sub numele de Orașul Luminilor, Parisul are și o parte întunecată ce constă într-o rețea de tuneluri subterane, create la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Catacombele Parisului sau Catacombes de Paris reprezintă un faimos osuar subteran, amplasat sub capitala Franței. Galeriile de oase structurate pe trei nivele se întind pe o distanță de circa 300 de km pe dedesubtul întregului oraș, dar numai o mică parte este dispo-nibilă spre vizitare publicului larg.Când lumea se plimbă pe marile bulevarde pariziene și admiră su-perba arhitectură realizată în timpul lui Napoleon al III-lea, de exemplu, nu-și imaginează că întregul Paris este construit pe un labirint de galerii al fostelor cariere de piatră. Extracția de piatră s-a făcut aici încă de pe vremea Imperiului Roman și a continuat pe toată durata Evului Mediu. Problema subsolului găunos și a numeroaselor surpări ale ga-leriilor părăsite fapt ce antrena totodată și clădirile de deasupra a dus ca în anul 1777 regele să creeze un Serviciu al carierelor, cu scopul de a consolida subsolul parizian. Câțiva ani mai târziu, în 1785 edilii orașului mai aveau o problemă cea a „Cimitirul Inocenților”, care a fost folosit timp de aproape zece secole și care devenise un focar de infecție pentru toți locuitorii din apropiere. După mai multe plângeri, Consiliul de Stat a decis, în 1785, închiderea și evacuarea cimitirului, fapt ce a dus la prima mutare a unor oseminte în catacombe. Exemplul a fost urmat și în alte situații. Astfel, osemintele a milioane de parizieni au fost transferate în catacombele subterane din capitala franceză, în perioada 1786-1788, dar până în 1814 în acest loc au fost aduse și ose-mintele din alte cimitire pariziene, în prezent aici aflându-se rămășițele a peste 6 milioane de parizieni.Accesul în galerii se face prin intermediul unui puț dotat cu scări, traseul de 20 de metri oferindu-ți timpul necesar pentru a te obișnui cu întunericul și temperatura de circa 10 grade. În fiecare an, catacom-bele din Paris sunt vizitate de peste 250.000 de turiști. În septembrie 2009 ele au fost vandalizate, oasele fiind împrăștiate de-a lungul traseului accesibil publicului. Muzeul a fost închis atunci pentru aproape doi ani, însă azi poate fi vizitat.Prețul unui bilet întreg este de 8 Euro, iar unul redus este de 4. Copiii sub 13 ani au accesul gratuit. Vizitarea se face de marți până duminică între orele 10-17. Așadar dacă vreți să trăiți momente unice puteți veni și în Catacombele Parisului. (www.turismistoric.ro)