Nostalgie pentru vremurile trecute

La Tabăra Năvodari, timpul pare că s-a oprit în loc

Tabăra de la Năvodari, deși veșnic înconjurată de controverse și zvonuri, rămâne și astăzi, pentru mulți tineri și copii din întreaga țară, locul ideal pentru a-și petrece vacanța. Grupurile organizate, de obicei însoțite de câte un profesor, sosesc aici pentru 7 zile de distracție la malul mării. Chiar dacă serviciile nu ar putea fi numite de lux, este locul preferat de cei care își doresc, pentru copiii lor, o vacanță plăcută și, în același timp, ușor de suportat de către buzunarele părinților. „Copiii bogați au unde să se ducă, cei săraci nu prea. De-aia e bine că încă mai e tabăra aici”, ne-a spus Octavian Rusu, în restul anului profesor de fizică la Colegiul „Sf. Sava“ din Bucu-rești, iar pe timpul verii coordonator în cadrul taberei. Un sejur complet, cu totul asigurat, costă 312 lei de persoană, pentru 6 zile. Profe-sorii însoțitori beneficiază de gratuitate, iar un membru al familiei oricărui copil are cazare gratuită și 40 % reducere la masă. „De obicei, grupurile se cazează dimineața, iar în prima zi au cine asigurată. Se con-sideră că de la ora la care ajung până seara au oricum pachețel de acasă. În ultima zi, au mic dejun și dejunul asigurate, iar în cazul în care pleacă înainte de prânz, primesc pachet pentru drum”, descrie facilitățile profesorul. „Cu atâtea activități, nici nu simțim cum trece timpul” Copiii au organizate pe plajă, zilnic, numeroase concursuri și activități menite să le stimuleze imaginația și să asigure distracția maximă. Indiferent de vârstă, orice copil se poate încadra în activitățile propuse: tenis cu piciorul, volei, baschet, fotbal, concursuri de tras frânghia și probe de viteză. Participanții sunt supravegheați de nouă profesori din cadrul Co-mandamentului educațional al Taberei Delfinul, toți voluntari din Năvodari, care nu-și pot petrece vara departe de plajă și de tabără. Cei care vor să încerce ceva mai… matur, pot să vadă cum e să fie… salvamari. „Sunt trei profesori salvamari, care pot fi însoțiți de un elev salvamar. Poate fi oricare copil, nu contează vârsta. Se oferă ei, vor să vadă cum e. Mai mint în legătură cu vârsta, dar sunt pârâți de colegi. Așa sunt copiii”, ne-a povestit, amuzat, coordonatorul. Se pare că tinerii se pot delecta și cu activități mai mult sau mai puțin jurnalistice. Cu câteva zile în urmă, a avut loc un concurs de design vestimentar, în cadrul căruia copiii și-au creat propriile costume, care de care mai fanteziste, folosind... pagini de ziar. Cât despre partea jurnalistică serioasă, am aflat că, zi de zi, de trei-patru, o echipă de reporteri juniori, care reunește copii interesați din toate colțurile țării, intră în direct la Radio Vacanța Copiilor, unde prezintă grupaje informative de două ori pe zi. „Relatăm tot ceea ce se întâmplă în ziua respectivă pe plajă, vorbim despre concursuri, despre premii și despre acțiunile pe care le întreprindem aici”, ne-a spus, entuziastă, Andreea Ștefana Iancu, din Vaslui, viitoare studentă la Facultatea de Litere din București și turistă la Năvodari de 14 ani. Poartă o pereche de ochelari mari, fumurii și un zâmbet larg. „Nu cred că mi-ar plăcea nicăieri mai mult decât aici”, adaugă, sigură pe ea, tânăra. Integrarea copiilor cu nevoi speciale, una din prioritățile taberei Fundația Aurelia Trust, din Irlanda, colaborează cu conducerea taberei de ani buni, organizând, de două ori pe an, tabere pentru copiii cu dizabilități fizice și psihice din Lazu. Banii necesari pentru cazarea tinerilor provin din strângeri de fonduri, iar scopul principal al sejururilor organizate este socializarea. „Ei vin pentru socializare, pentru ca tinerii rezidenți să cunoască persoane, să aibă contact cu copii de vârsta lor, cu care se joacă, se plimbă… Cel mai important este că se simt bine, că le place aici și că sunt integrați total. Nu se fac nici un fel de diferențe între ei și alți copii de aici”, ne-a explicat Cristina Manolache, translator și însoțitor. În total, momentan, în tabără se află 504 persoane, copii și însoțitori, cazate în pavilioanele 10 și șapte. Din toamnă, și pavilionul șase va fi dat în folosință tot elevilor, deși acum sunt cazați acolo muncitorii de la Petromidia. „Am mai refuzat grupuri, doar vreo două serii, pentru că nu am avut locuri, dar din toamnă o să se elibereze și pavilionul șase și o să cazăm și acolo. Oricum nu e ca în alți ani. Înainte era ocupat cam 80%, acum sunt puțini copii. E păcat”, adaugă Octavian Rusu. Plaja este preferată și de cei care își doresc o după-amiază liniștită la soare, fără gunoaiele care în alte stațiuni sufocă turiștii. „Pentru mine, e prima dată când vin aici, dar soacra mea vine de 16 ani. Plaja mi se pare OK, vin aici pentru copil. Apa e mai potrivită decât în alte părți”, ne-a spus Andreea Kurtuhuz, din Târgoviște. Mama sa, nostalgică după vremuri demult apuse, adaugă: „Am rămas puțin dezamăgiți cât de puțină lume e. Înainte, era singurul loc unde copiii ziceau că vin din plăcere. Plaja e aceeași, dar înainte erau multe discoteci, veneau mai mulți copii, legau prietenii între ei, își scriau. Era frumos.” De bine sau de rău, tabăra s-a schimbat. Nu neapărat în mai bine, dar schimbarea se vede. Urmează un drum spre schimbare, fără a privi înapoi. În loc de concluzie, o frază care îmi va rămâne mult timp în minte, pentru care îi mulțumesc unei turiste: „Am vrea ca tabăra să mai fie cum a fost”.