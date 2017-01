La plăcinte, înainte!!!!

Aglomerație mare la cea de-a patra ediție a Concursului Plăcinta dobrogeană. Nu aveai unde să arunci un ac cu mult timp înainte de star-tul concursului. Pregătiți cu farfurioare și șervețele, peste 100 de devoratori de plăcinte s-au așezat cuminți, la coadă. Gospodinele nu au dormit toată noaptea astfel încât delicatețurile să fie calde la debutul concursului. S-au pregătit care mai de care mai frumos, cu ștergare multicolore, stegulețe, rețete afișate la vedere, cu texte comice, ademenitoare. Gospodinele mangaliote au avut în acest an și doi contracandidați la titlul de cel mai bun preparator de plăcinte dobrogene, doi domni care au avut curajul să înfrunte priceputele gospodine. Organizat de Clubul „Femina” și condus de Mariana Iorguș, concursul reunește din ce în ce mai mulți participanți. Iar un juriu exigent are misiunea de a degusta toate preparatele, ținând cont de următoarele criterii: totul natural, făcut în casă, aromă, specific. S-au întrecut la ediția din acest români, aromâni și turci, care au expus apetisante plăcinte cu brânză dulce, sărată, cu stafide, vanilie, șuberec, plăcinte cu mere, cu carne, cu ouă și mărar, rețete îmbunătățile în casă de gospodine. Juriul a deliberat după o oră de gustări, iar locul I a fost ocupat de Alexandrina Buzea. I-am cerut rapid rețeta miraculoasă și ne-a spus că tot secretul constă în împăturirea foilor, pentru a da consistență plăcintei. Am aflat că a folosit, drept ingrediente, 0,800 kg făină, o lingură rasă de sare, o lingură de oțet, 0,100 kg de unt și apă călduță; un kg de brânză dulce de vacă bine scursă, 8 ouă întregi, 250g zahăr, 2 prafuri vanilie, coaja rasă de la două lămâi, o lingură de griș și 100 g stafide. Restul ține de îndemânarea fiecăruia.. Locul al doilea a fost ocupat de Rita Caraulani, iar al treilea, de Emurla Ghiulnar. Nici măcar participantele de la Miss Diaspora nu au rezistat tentației de a gusta din toate minunățiile expuse, cu toate avertizările organizatorilor de a se stăpâni... A urmat o horă pe cinste, cu gospodine, juriu, participantele la Miss Diaspora, în acordurile antrenante ale lui George Rotaru, așa, ca un final de succes al unei ediții gustoase.Aglomerație mare la cea de-a patra ediție a Concursului Plăcinta dobrogeană. Nu aveai unde să arunci un ac cu mult timp înainte de star-tul concursului. Pregătiți cu farfurioare și șervețele, peste 100 de devoratori de plăcinte s-au așezat cuminți, la coadă. Gospodinele nu au dormit toată noaptea astfel încât delicatețurile să fie calde la debutul concursului. S-au pregătit care mai de care mai frumos, cu ștergare multicolore, stegulețe, rețete afișate la vedere, cu texte comice, ademenitoare. Gospodinele mangaliote au avut în acest an și doi contracandidați la titlul de cel mai bun preparator de plăcinte dobrogene, doi domni care au avut curajul să înfrunte priceputele gospodine. Organizat de Clubul „Femina” și condus de Mariana Iorguș, concursul reunește din ce în ce mai mulți participanți. Iar un juriu exigent are misiunea de a degusta toate preparatele, ținând cont de următoarele criterii: totul natural, făcut în casă, aromă, specific. S-au întrecut la ediția din acest români, aromâni și turci, care au expus apetisante plăcinte cu brânză dulce, sărată, cu stafide, vanilie, șuberec, plăcinte cu mere, cu carne, cu ouă și mărar, rețete îmbunătățile în casă de gospodine. Juriul a deliberat după o oră de gustări, iar locul I a fost ocupat de Alexandrina Buzea. I-am cerut rapid rețeta miraculoasă și ne-a spus că tot secretul constă în împăturirea foilor, pentru a da consistență plăcintei. Am aflat că a folosit, drept ingrediente, 0,800 kg făină, o lingură rasă de sare, o lingură de oțet, 0,100 kg de unt și apă călduță; un kg de brânză dulce de vacă bine scursă, 8 ouă întregi, 250g zahăr, 2 prafuri vanilie, coaja rasă de la două lămâi, o lingură de griș și 100 g stafide. Restul ține de îndemânarea fiecăruia.. Locul al doilea a fost ocupat de Rita Caraulani, iar al treilea, de Emurla Ghiulnar. Nici măcar participantele de la Miss Diaspora nu au rezistat tentației de a gusta din toate minunățiile expuse, cu toate avertizările organizatorilor de a se stăpâni... A urmat o horă pe cinste, cu gospodine, juriu, participantele la Miss Diaspora, în acordurile antrenante ale lui George Rotaru, așa, ca un final de succes al unei ediții gustoase.