La Mangalia, paradă cu maşini tunate şi fete frumoase

La Mangalia, paradă cu mașini tunate și fete frumoase

Ediția inaugurală a Championship of Tunning, spectaculos eveniment al pasionaților fenomenului auto, va avea loc, în perioada 31 iulie - 2 august, în Portul Turistic Mangalia. Championship of Tunning va oferi iubitorilor de autoturisme puternice un spectacol deosebit de drift, dar și o prezentare a bolizilor de sute de cai putere. Cele peste 70 de mașini vor veni din toată țara, printre ele fiind și superbe exemplare de Porsche sau Lamborghini. „Încercăm să oferim diverse evenimente turiștilor, pentru a-i determina să aleagă sudul litoralului românesc. Această paradă a autoturismelor puternice este prima de acest gen organizată la Mangalia, dar nu va fi și ultima. Este doar unul dintre evenimentele pe care le-am pregătit pentru sezonul estival 2009, pentru a asigura distracție maximă și amintiri deosebite turiștilor. Acest tip de spectacole cu mașini tunate a început să aibă tot mai mulți adepți în România, astfel încât o prezentare de gen la Mangalia va atrage cu siguranță atenția publicului spre sudul litoralului”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac, în calitate de reprezentant al Primăriei Municipiului Mangalia, parteneră în proiect. „Portul Turistic Mangalia este locul ideal pentru desfășurarea unor demonstrații de drift. Am ales Mangalia datorită posibilităților oferite, a colaborării bune cu administrația locală și dorim să revenim și la anul tot aici, poate chiar în formulă lărgită. Totul depinde de rezultatele acestei prime ediții”, a explicat organizatorul evenimentului, Ionuț Popescu.