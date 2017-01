La Mamaia, nu va mai avea loc a treia ediţie IPIFF

9,3 miliarde lei (7 miliarde - din banii constănțenilor) pentru un fiasco

La Mamaia, nu va mai avea loc a treia ediție IPIFF

Ieri, a avut loc ultima întâlnire de la ora 12 dintre producătorii celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional al Producătorilor de Film Independenți și presă. După ce, la deschidere, adică la prima conferință de presă președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, s-a lăsat așteptat serios, dar, deh, urma să dea «greutate» unui festival unic în Europa, dedicat producătorilor de film, ieri, ne-au onorat cu prezența Dinu Tănase, producătorul festivalului, Emanuel Lăzărescu, PR manager IPIFF 2007, și Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța. Gândit să clădească ceva, într-un perimetru special cum este cel al producătorilor de film, festivalul a avut parte de o serie de ghinioane care n-au făcut altceva decât să-i greveze imaginea. Nu neapărat c-am fi cârcotași și am aștepta după colț frecându-ne mâinile - cum prost s-a interpretat -, dar atunci când am întrebat la conferință care a fost destinația celor 7 miliarde lei prevăzute în bugetul Consiliului Județean Constanța pentru această manifestare, mărturisim că nu ne așteptam la o reacție atât de… ciufulită din partea producătorului acestui festival, Dinu Tănase: „Nu suntem la ora bilanțului, avem alte probleme. N-am nici starea de a răspunde la asemenea curiozități și nici disponibilitatea de a vă răspunde în acest moment”. Transport, cazare, masă, săli închiriate (de pomană, pentru care nu ar trebui plătite contractele păguboase, cum s-a întâmplat cu grădina „Albatros”, unde manelele au făcut festa), aparatură (alt contract rejectat, la cinema „Studio”), flyere, afișe, bannere, licențele filmelor, invitații străini, training și lista rămâne deschisă. „Nu este un festival la a 20-a ediție ca cel de la Mamaia, unde toată lumea își suportă cheltuielile pentru că vrea să participe. Noi vrem să impunem acest festival”, ne-a lămurit, așa cum era firesc într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al CJC. Sau cel puțin parțial, pentru că noi tot așteptăm răspunsul la adresa pe care v-am înaintat-o oficial, pentru că sigur mai sunt niște capitole de cheltuieli, cum ar fi televizarea sau suplimentul CineFestival sau mai știm noi ce alte acareturi pe care le-ați omis neintenționat. Numai atmosfera de vacanță e de vină Întrebat dacă a treia ediție va mai avea loc în Mamaia, producătorul a declarat că particularitatea acestui festival este aceea că s-a dorit un festival de lucru, în care să conteze întâlnirile, dezbaterile, „în care să încercăm să facem ceva pentru breasla producătorilor. Din păcate, nu se pot pune la un loc munca și un sezon estival încărcat. Sunt două lucruri care nu merg pentru acest tip de festival. Nu pot avea loc training-uri într-o zonă în care tentațiile sunt foarte mari”. Motiv pentru care s-au aplicat pedepse absenților de la… cursuri. În concluzie, cea de-a treia ediție a IPIFF nu va mai avea loc la Mamaia!!! Și-atunci tragem linie și întrebăm (din nou): cui a folosit atâta zbatere și atâtea eforturi (ca să nu mai fim „mercantili”!). „Câștigul este al tinerilor care au participat la training, al celor care au făcut ziarul, al celor care s-au întâlnit și au discutat, cunoștințele noi pe care le-am făcut, contactul interuman și faptul că am adus niște filme care nu vor fi cumpărate de distribuitori“, afirmă producătorul Dinu Tănase. De ce atâta grabă? Dinu Tănase, producătorul festivalului: „A fost propunerea organizatorilor (Consiliul Județean Constanța – n.r.). A fost dorința lor de a reînvia, ca pe vremuri, un festival de film la Mamaia, ceea ce mi se pare absolut firesc. Am zis DA! deoarece am crezut că, în plin sezon, afluența spre film a turiștilor va fi mai mare, pentru că sunt în vacanța și vor să vadă un film. La care se adaugă acest an 2007, extraordinar pentru filmul românesc, deci toate premisele erau să fie bine. Însă am descoperit că nu prea avem unde să desfășurăm un festival. Am depășit handicapul unei mari brambureli de turiști, lume, evenimente mondene. Însă handicapul de care ne-am lovit a fost condiția tehnică a festivalului. Dacă de proiecția la Teatrul de vară ne-am ocupat singuri, căci am adus un proiector performant de la București, grădina privată „Albatros“ ne-a rezervat mari probleme. În momentul în care am încheiat contract cu ei, nu ni s-a spus că în două din seri vor avea loc spectacole de manele cu sala plină, care ne-au determinat să începem proiecția la ora 23.15. Ca să nu mai spun că aparatul lor de proiecție este unul dintre cele mai proaste din țară. Iar rezerva în caz de vreme rea, și anume cinema Studio, a exemplificat proverbul: pe-afară, spoit gardul înăuntru, leopardul; dar leopardul a năpârlit de tot și s-a defectat aparatul de proiecție chiar în timpul vizionării și a trebuit să anulăm proiecția. 