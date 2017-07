La malul Dunării! Capidava Rock Fest

Organizat de Comunitatea Rock 89 Constanța și Primăria Topalu, Festivalul Capidava Rock Fest are ca scop principal descoperirea și promovarea tinerelor talente pe scena rock românească, în același timp cu promovarea zonei Cetății Capidava, o zonă plină de istorie, dar și cu potențial turistic imens.Evenimentul este programat pe 21 și 22 iulie, chiar la baza cetății, pe o zonă de câteva mii de metri pătrați, unde vor fi scenele, vor fi spații unde artizanii locali și artiștii plastici vor avea expoziții cu vânzare, dar și unde veți putea campa peste noapte. Și dacă vă gândiți că la un festival rock, fie el și pe malul Dunării, copiii nu au ce face, este bine să știți că organizatorii au gândit inclusiv o zonă destinată copiilor, îngrădită și supravegheată, astfel încât aceștia să fie în siguranță și să nu se plictisească. Sunt așteptați în jur de 3.000 - 4.000 de tineri și adulți, între 18 și 60 de ani, iubitori ai muzicii rock, persoane active, pasionate de activități outdoor.Distracția este asigurată de cântăreți din România și Bulgaria. Vor urca pe scenă trupele Bucovina, Gothic, Vespera, For the Wicked, Odd Crew, Velian, Yuvigi și Driveyour Life. Între spectacole, turiștii vor putea vizita Muzeul de Artă „Dinu și Sevasta Vintilă” din Topalu, Cetatea Capidava, Cetatea Axiopolis, Cetatea Carsium, Muzeul de Arheologie Capidava și Reciful de minerale „Stânca Topalu”, se vor putea relaxa și vor putea pescui în Dunăre.