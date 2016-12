La Folk You! 2011 se pregăteşte un protest

Se întâmplă în Vama Veche

La Folk You! 2011 se pregătește un protest

Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii la Vama Veche se va petrece chiar în acest week-end, când va lua startul o nouă ediție a festivalului „Folk You - Florian Pittiș”, ce se va desfășura în perioada 21-24 iulie.Printr-o interesantă „metamorfozare”, cu toate că nu este pe placul tuturor folkiștilor, începând de anul trecut, festivalul s-a transformat într-un eveniment ce acoperă o plajă mai mare de genuri și gusturi muzicale. Și dacă la ediția trecută s-a adăugat doar muzica rock în program, anul acesta programul s-a diversificat și mai mult.Pe site-ul dedicat evenimentului, dezamăgirile iubitorilor muzicii folk curg în… valuri. Și pe bună dreptate se întreabă majoritatea ce caută Puya sau Guess Who în acest festival.A fost inițiată chiar și „o ultimă Mișcare de rezistență” pe cel mai popular site de socializare, cu următorul protest: „Folk You .....un festival pentru muzică bună, care din păcate nu mai este atât de comercială, lucru ce nouă ne convine. Totuși, în acest an, festivalul strânge sub aripa sa, pe lângă formațiile de rock și folk, ce creează an de an atmosfera de Vamă, și două apariții ce nu își găsesc locul. Să fie din cauza numelui sub care stă festivalul sau din cauza viziunii ce a lăsat-o «moștenire» Moțu ....nu știu, dar tind să cred că nu e loc pe scenă pentru ei. Organizatorii tind să creadă altceva, dar într-un final publicul decide ...drept urmare propun ca aceste două apariții să fie tratate cu respect, dar nu din fața scenei, ci de la o bere la terasele alăturate. Măcar așa să se mai prezinte «mișcarea de rezistență» ce era odată în Vamă. Hai să le arătăm «artiștilor» că locul lor nu e aici, organizând un flash-mob în care să părăsim zona dedicată concertului la apariția lor pe scenă”.Formații contestate incluse în programIată care este programul pe seri al Folk You! 2011, așa cum a fost anun-țat de către cei de la Jurnalul Na-țional, organizatorii evenimentului.Joi, 21 iulie, ora 19:00: Strada Mare, Claudia Ciobanu, Magda Puskaș, Basorelief, Jonathan David, Adrian Sărmășan & Laci Kovacs & Jimi Laco, Zoia Alecu, ora 22:00: Tudor Gheorghe, Mircea Vintilă&Brambura, Florin Chilian, ora 00:30: Zdob și Zdub.Vineri, 22 iulie, ora 19:00: FolkFrate, Bogdan Grosu, Cristi Dumitrașcu, Maria, Daniel Silvan Petre&Emil Kindlein, Adrian Berinde, Maria Gheorghiu, Emeric Set, ora 22:00: Taxi, Vasile Șeicaru, Guess Who, ora 00:30: Holograf.Sâmbătă 23 iulie, ora 19:00: Proiectul Tivodar, Jazzpospolitas, Fox Studis, Dinu Olărașu, Alina Manole, Poesis, Mircea Baniciu, ora 22:00: Nicu Alifantis&ZAN, Marius Mihalache și Irina Sîrbu, ora 00:30: Puya.Duminică 24 iulie, ora 19:00: Mirona Pascu, Ducu Hotima, Andrei Păunescu și Trupa Totuși, Maya, Țapinarii, ora 22:00: Celelalte Cuvinte, Ducu Bertzi & Mihai Neniță, ora 00:30: Vama.