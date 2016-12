La Diverta Online cresc vânzările de carte

Ştire online publicată Luni, 06 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cumpărăturile de carte realizate prin intermediul internetului sunt în creștere la Diverta Online, în ciuda crizei economice, acestea fiind motivate și susținute de oferte speciale, noutăți și discounturi, potrivit agora.ro. În primul trimestru al acestui an, vânzarea de carte pe platforma Diverta Online a înregistrat o creștere de 15% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar segmentul jucării are aproximativ aceeași rată de creștere. Zona de papetărie & office a înregistrat o ușoară scădere în luna ianuarie, vânzările fiind susținute și de perioada back to office.