La ce vârstă îi poţi lua copilului un animal de companie

La ce vârstă îi poți lua copilului un animal de companie

Cei mai mulți dintre copii sunt înnebuniți după animale și și-ar dori oricând un cățeluș sau o pisicuță cu care să se poată juca în orice moment. Unii specialiști sunt de părere că micuții sunt pregătiți să facă față responsabilității unui animal de companie abia la vârsta școlară, în jurul vârstei de 6 - 7 ani. Însă, mai important decât vârsta este gra-dul de responsabi-litate pe care îl are copilul, deoarece el trebuie să fie cel care are grijă de animal.Îți poți da seama dacă cel mic este su-ficient de responsa-bil dacă se implică în treburile casei și le întreprinde în mod corect și la timp, dacă nu se plânge prea mult când îl pui să te ajute prin casă, sau dacă te ajută din propria inițiativă, fără să fie nevoie să îi ceri asta.În schimb, nu ar trebui să îi oferi copilului un animal de companie dacă orarul de la școală și celelalte activități extracurriculare îi ocupă o mare parte din timp și are un program încărcat.