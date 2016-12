Kingston a lansat stick-ul de 1 Terabyte

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La Târgul de Tehnologie din Las Vegas, Compania Kingston a prezentat, în premieră mondială, un nou stick USB cu o capacitate de stocare impresionantă și anume 1 Terabyte. Numele oficial al acestui gadget este DataTraveler HyperX Predator 3.0 și va fi pus spre vânzare în primul semestru al acestui an. DataTraveler HyperX 3.0 are o viteză de redare și de scriere de până la 240 MB/ secundă, respectiv 160 MB/ secundă, fiind compatibil și cu USB 2.0. Kingstone are pe piață și o versiune de 512 GB, ce are un preț de 1,750 de dolari.