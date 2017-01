KILIPIRIM, o infuzie de… promisiuni neonorate

Unul dintre evenimentele programate a se organiza în cadrul Târgului Kilipirim, ieri dimineață, și care suscita interes maxim mai ales din partea micuților fani ai desenelor animate cu Spioane n-a mai avut loc. De ce să nu recunoaștem, și spre dezamăgirea noastră, pentru că în programul anunțat părea o mică petrecere la malul mării, cu baloane cadou, face painting și concursuri cu premii. Ne-ar fi plăcut să știm din timp și chiar să anunțăm amânarea evenimentului, pentru că la fața locului am găsit destui părinți, dar și bunici cu nepoțeii care așteptau întâlnirea cu Spioanele. Și numai cei care n-au copii nu știu ce înseamnă să-i promiți micuțului că a doua zi îl vei duce la ceva cu totul special. Cu o seară înainte, ne-am prezentat punctuali pe faleza din fața statuii lui Mihai Eminescu, la întâlnirea cu Mircea Cărtărescu, de la ora 18, care s-a amânat la ora 19, dar fără așteptatul scriitor. Volumul „Orbitor. Aripa dreaptă” a fost lansat de reprezentanți ai editurii Humanitas. La inaugurarea târgului, într-un loc atât de special cum este faleza din Constanța a Cazinoului, speram să fim într-adevăr martorii unor evenimente cu totul speciale, dincolo de amplasarea unui cort care să facă vânzare la majoritatea titlurilor cu doar 10% discount. Tocmai de aceea, considerăm că târgul KILIPIRIM, nu este, conform sloganului asumat: „o infuzie de cultură la malul mării”, ci de promisiuni neonorate. Ne-a mai rămas sesiunea de autografe promisă sâmbătă, 11 august, din partea Aurorei Liiceanu și a lui Alice Năstase, la lansarea volumului „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire”, apărut la editura „Nemira.Unul dintre evenimentele programate a se organiza în cadrul Târgului Kilipirim, ieri dimineață, și care suscita interes maxim mai ales din partea micuților fani ai desenelor animate cu Spioane n-a mai avut loc. De ce să nu recunoaștem, și spre dezamăgirea noastră, pentru că în programul anunțat părea o mică petrecere la malul mării, cu baloane cadou, face painting și concursuri cu premii. Ne-ar fi plăcut să știm din timp și chiar să anunțăm amânarea evenimentului, pentru că la fața locului am găsit destui părinți, dar și bunici cu nepoțeii care așteptau întâlnirea cu Spioanele. Și numai cei care n-au copii nu știu ce înseamnă să-i promiți micuțului că a doua zi îl vei duce la ceva cu totul special. Cu o seară înainte, ne-am prezentat punctuali pe faleza din fața statuii lui Mihai Eminescu, la întâlnirea cu Mircea Cărtărescu, de la ora 18, care s-a amânat la ora 19, dar fără așteptatul scriitor. Volumul „Orbitor. Aripa dreaptă” a fost lansat de reprezentanți ai editurii Humanitas. La inaugurarea târgului, într-un loc atât de special cum este faleza din Constanța a Cazinoului, speram să fim într-adevăr martorii unor evenimente cu totul speciale, dincolo de amplasarea unui cort care să facă vânzare la majoritatea titlurilor cu doar 10% discount. Tocmai de aceea, considerăm că târgul KILIPIRIM, nu este, conform sloganului asumat: „o infuzie de cultură la malul mării”, ci de promisiuni neonorate. Ne-a mai rămas sesiunea de autografe promisă sâmbătă, 11 august, din partea Aurorei Liiceanu și a lui Alice Năstase, la lansarea volumului „Dincolo de bine, dincoace de rău. Despre iubire”, apărut la editura „Nemira.