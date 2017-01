Kerestely nu mai ştie româneşte

Kerestely nu mai știe românește

La secțiunea de creație, premiul I a revenit piesei „You took my soul", de Andrei Kerestely, interpretată de Luminița Anghel, piesă care a obținut nota 9,30. Deși contestată pentru că textul a fost în limba engleză, cu toate discuțiile create în juriul piesei, ei, uite, că a luat premiul. „A contat în rău că a cântat în engleză. I s-a propus să interpreteze măcar refrenul în limba română, însa nu a acceptat", a declarat Petrică Munteanu, președintele executiv al Comisiei de organizare a festivalului. Însă, în regulamentul concursului, la secțiunea creație, nu există nicio restricție privind limba în care pot fi interpretate piesele. Ca să nu mai amintim de faptul că după ediția 2006 a „Mamaiei", din cauza faptului că nu a beneficiat de condiții optime de cazare, Luminița Anghel a spus că nu o să mai cânte niciodată la Mamaia. Și, ca să dea culoare galei laureaților, Kerestely și Luminița au mulțumit în limba engleză juriului pentru premiul acordat. La aceeași secțiune de creație, pe locul II, la egalitate, cu media 9,03, s-au aflat piesele trupei Proconsul, „Tu", și „Cum te pot iubi", de Mihai Alexandru. Locul III i-a revenit, cu media 8,93, piesei „Zile senine", de Cristian Faur, de altfel, cel mai bun spectacol de scenă din tot festivalul. Premiul „in memoriam Teo Peter", acordat de Consiliul Județean Constanța, a ajuns la trupa Mondial, celebră în anii '70 cu hituri ca „Iubire, bibelou de porțelan". Premiul Fundației Internaționale „Ion Voicu" a fost acordat actriței Anca Sigartău, care a compus și interpretat două piese din concursul de creație. Nici acum nu am înțeles melodia „Varză", o compilație între „Deșteaptă-te, române!" și „Melc, melc, codobelc". Premiul Presei a ajuns la trupa de backing vocals Pinky, iar Premiul Academiei de Showbiz (un program privat de training în industria muzicală) a fost acordat lui Răzvan Răducă. Acesta a cântat în concurs piesa „Așa frumoasă" a trupei Holograf, dar nu a fost prezent la premiere.