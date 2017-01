Kaspersky Anti-Spam 3.0 câştigă titlul VB Platinum Award

Kaspersky Anti-Spam 3.0 câștigă titlul VB Platinum Award

Ştire online publicată Luni, 13 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Kaspersky Anti-Spam 3.0, soluția destinată protejării sistemelor de e-mail din cadrul companiilor, a obținut distincția „Platinum Award“, în urma testelor efectuate de renumita publicație IT britanică Virus Bulletin. Soluția Kaspersky a reușit să blocheze cu o acuratețe de 97,5% intrarea în Inbox a mesajelor nesolicitate. Rezultatele testelor au fost publicate în numărul din luna iulie al revistei Virus Bulletin, după ce au fost evaluate nouă soluții anti-spam: BitDefender Security for Mail Servers 3.0.2, ClamAV cu semnături Sanesecurity, FortiMail, MessageStream, ModusGate, M+Guardian, SpamAssassin 3.2.5, Webroot E-Mail Security SaaS și Kaspersky Anti-Spam 3.0. Toate produsele au fost testate din punct de vedere al eficienței, folosind 745.400 de e-mail-uri, din care 2.400 nu erau spam. KAS 3.0 a înregistrat o rată de alerte fals-pozitive aproape egală cu zero: doar un singur e-mail din cele 2400 a fost clasificat incorect drept spam, determinându-i pe experții Virus Bulletin să afirme: „Pentru o rată atât de scăzută a alertelor fals-pozitive, combinată cu o detecție de 97% a mesajelor spam, Kaspersky Anti-Spam merită pe deplin titlul VBSpam Platinum Award”.