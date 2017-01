Kadriye Nurmambet „pledează“, din nou, pentru „Melodii populare tătăreşti şi turceşti“

Kadriye Nurmambet „pledează“, din nou, pentru „Melodii populare tătărești și turcești“

Prieteni de-o viață și colegi din Baroul Constanța, tătari, turci, macedoneni și români deopotrivă, familia și admiratorii, toți cei care au crescut cu muzica interpretată de ea, cei care îi datorează cunoașterea limbii materne, aceia care au împărtășit de la ea demnitatea de a fi tătar i-au fost alături interpretei de etnie tătară Kadriye Nurmambet (avocat de profesie) sâmbătă, în aula Bibliotecii Județene „I.N. Roman”, la lansarea CD-ului „Melodii populare tătărești și turcești”. „Vă mărturisesc că în viața mea nu am fost sărbătorită ca astăzi și pentru acest lucru vreau să mulțumesc Organizației de Femei a UDTTMR, condusă de doamna Sevim Mustafa, care a organizat această lansare. Vă mulțumesc că nu m-ați lăsat singură în aceste momente. Atunci când mi-am auzit prima dată vocea la radio eram atât de singură… Era în 1955, mă întorceam de la un examen și mă aflam în tramvaiul 14. Am coborât și am alergat sub un difuzor și, ascultându-mă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă gân-desc la părinții mei pe care i-am pierdut pe când eram studentă, la mama mea de la care am moștenit acest dar”, au fost cuvintele pline de emoție adresate de interpreta de etnie tătară Kadriye Nurmambet celor peste 150 de persoane care au participat la sfârșitul săptămânii trecute la lansarea CD-ului „Melodii populare tătărești și turcești”. Avocat de profesie, muzica i-a fost un sprijin de nădejde lui Kadriye Nurmambet și în exercitarea profesiei. „M-a ajutat să îi înțeleg mai bine pe oameni”, spune artista, uitându-se cu mândrie în urmă și bucurându-se că aduce atâta fericire în sufletele celor din jur. Cuvintele frumoase, amintirile emoționante, evocările unor momente mai puțin plăcute, precum acelea de pe vremea comunismului, când tătarii și a lor identitate trăiau doar prin prisma muzicii interpretei lor dragi Kadriye Nurmambet, au făcut ca cele aproape două ore cât a durat lansarea să treacă în zbor. „O voce ireal de frumoasă, o tehnică impecabilă, o apariție scenică sensibilă este cartea de vizită a acestei artiste din etnia turco - tătară de pe plaiurile dobrogene”, o definește artistul liric Radu Popescu pe Kadriye Nurmambet. „Doamna Kadriye Nurmambet reprezintă, indiscutabil, o frumoasă definiție a spiritului creativ al unei națiuni, națiunea tătară, cu o istorie raportată la fapte semnificative. Doamna Kadriye Nurmambet este însăși continuarea legendei. (…)”, spune și deputatul UDTTMR, Aledin Amet, despre cea pe care o numește „pasărea măiastră a cântecului nostru popular”. Una dintre cele mai emoționante evocări a fost cea a prof. Ekrem Gafar: „Copil fiind și ascultând muzica interpretată de doam-na Kadriye Nurmambet, am început să îndrăgesc limba tătară și datorită dânsei și cântecelor dumneaei vorbesc astăzi limba tătară”. CD-ul „Melodii populare tătărești și turcești” a apărut la Electrecord cu sprijinul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și cuprinde 24 de piese.