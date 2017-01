Jurnalişti vorbitori de limbă turcă din România, prezenţi la ediţia aniversară a seminarului de la Edirne

Jurnaliști vorbitori de limbă turcă din România, prezenți la ediția aniversară a seminarului de la Edirne

165 de ziariști din Balcani, Cipru de Nord, Azerbaidjan și Turcia au participat, de curând, la a XIX-a ediție a seminarului „Pregătire și instruire media” de la Edirne - Turcia. Din România au fost prezenți și anul acesta patru reprezentante ale presei minorităților turcă și tătară. În perioada 16 - 18 iunie, la Edirne, în Turcia, a avut loc a XIX-a ediție a seminarului de perfecționare a ziariștilor turci. Manifestarea, organi-zată de două ori pe an de către Departamentul Mass-Media din cadrul Guvernului Turciei, a avut drept co-organizatori la Edirne atât Prefectura de aici, cât și Asociația Ziariștilor din Edirne. Ediția de anul acesta a simpozionului a reunit 165 de reprezentanți ai presei locale și regionale din Tekirdag, Edirne, Çanakkale, Kirklareli (Turcia), dar și din Bulgaria, Ma-cedonia, Kosovo, Bosnia, Grecia, Azerbaidjan, Cipru de Nord și România. Astfel că, din partea Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România a participat Ghiulșen Ismail, realizator programe în limba tătară la Radio Constanța și redactor la publicațiile uniunii, Uniunea Democrată Turcă din România a fost reprezentată de Melek Osman și Minever Omer, din partea publicației „Hakses”, iar Ghiulten Abdula, președinte al filialei UDTR Galați, a reprezentat revista „Scrisori dunărene” (Tuna Mektuplari). Publicitate vs. tabloidizare Potrivit reprezentantei uniunii tătare la seminar, Ghiulșen Ismail, cei 19 specialiști în presă, profesori universitari și cercetători din cadrul universităților din Turcia și renumiți realizatori de la Agenția de presă „Anadolu”, postul național de radio și televiziune TRT, cât și posturile TV CNN și NTV - emisiunile în limba turcă, au abordat atât teme privind pregătirea ziariștilor din presa locală, utilizarea corectă a gramaticii limbii turce, evitarea folosirii regionalismelor, tehnoredactare, preluarea și valorificarea știrilor de pe agențiile de presă, dar și teme legate de tendința de tabloidizare a presei locale și regionale pe fondul crizei actuale. Referitor la acest ultim aspect, așa cum a declarat Ghiulten Abdula, vorbitorii care au abordat subiectul au ținut să precizeze că recomandă publicațiilor locale și regionale să se îndrepte mai mult spre obținerea fondurilor din publicitate și să evite pe cât posibil tabloidizarea publicațiilor în scopuri comerciale. Și în Turcia, principala problemă cu care se confruntă în prezent presa scrisă este scăderea tirajului pe fondul crizei. Un alt aspect adus în discuție a fost acela al prezenței femeilor în mass-media, iar aici, destul de timid, organizatorii recunoscând că în Turcia numărul jurnalistelor este destul de mic. Delegația din România, formată în exclusivitate din femei, a fost un mo-del de promovare a femeii în domeniu. Ediție de sărbătoare Departamentul Mass-Media din cadrul Guvernului Turciei împlinește anul acesta 90 de ani de la înființare, sărbătoare marcată și prin intermediul seminarului de la Edirne. Departamentul organizează de două ori pe an acest seminar de perfecționare dedicat în exclusivitate presei locale și regionale, în diferite ținuturi din Turcia, autoritățile centrale urmărind astfel să fie la curent cu situația din presa locală. În funcție de zona în care se organizează seminarul, sunt invitați și reprezentanți ai presei de limbă turcă din alte țări, Edirne fiind loc de întâlnire, de fiecare dată, pentru cei din Balcani. Cum anul acesta a fost ediție aniversară, organizatorii au pregătit și o expoziție a presei locale turcești din perioada 1830 - 1938. Edirne, „capitala celor 40 de luptători“ În ultima zi a seminarului participanții au avut ocazia să viziteze și locurile istorice și turistice din localitatea Edirne, poposind astfel la Gemia Selimiye, la complexul lui Baiazid, la monumentul eroilor din Balcani. De asemenea, participanții au avut surpriza de a viziona și o demonstrație de lupte cu participarea campionilor (Kirkpinar güreșcileri), Edirne fiind recunoscut pentru organizarea an de an a „Campionatului de 40 de luptători”. Campionatul de lupte Kirkpinar - Edirne a debutat în anul 1357 în zona Rumeli și de 653 de ani se organizează în Edirne.