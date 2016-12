Jurnalista Feri Predescu, dată afară din TVR din motive politice

3

CUM NAIBA AJUNG GUNOAIELE ASTA SA DECIDA

Preliminar :gasit oameni docili, santajabili, Cautat si eliberat locuri din ANR 1.Incalci legea , ascunzi acte, comiti fals in acte prin atestarea unor fapte , imprejurari necorespunzatoare adevarului pedepsit de legea penala de la 6 luni la 5 ani inchisoare 2. Faci asa zise comisii de epurare, ca cele comuniste de dupa 1944. Scopul unei comisii de epurare nu este de a da sanctiuni legale ci de a demite. Scopul ultim al unei comisii de epurare nu este nici macar de a da afara oamenii ,in sensul ca nu este de regula un scop in sine ci este de a aduce alti oameni noi cu dubla calificare: calificarea de ”ai nostri “ si calificarea de “marioneta” . 3. Daca “comisia” rateaza, deci daca pasul anterior a dat gres se face din nou o “comisie” dar cu oameni mai “hotarati” , exact ca dupa 1944 la presiunile rusilor .4 Pasul 3 se repeta de cate ori e nevoie pentru a da afara oamenii si a-i inlocui pe”ai vostrii” cu “ai nostrii”. Acest lucru trebuie avut in vedere de “comisie”.De aceea comisiile nu au obiect vreo sanctiune legala ci doar demiterea.Orice alta sanctiune va rezulta in schimbarea comisiei, ca un criminal platit care si-a ratat tinta. 5.In cadrul “comisiei” se face uz de falsurile create la pasii anteriori.-folosirea unui inscris cunoscand ca este fals in vederea producerii de consecinte juridice e pedepsit de legea penala de la 3 luni la 2 ani inchisoare 6.In general membrii “comisiei” ataca reputatia oamenilor tinte ale epurarii avand in vedere si moralul celorlalti precum si preintampinarea unor nemultumiri , rascoale , greve. 7.Abuzul in functie si refuzul comunicarii raspunsurilor la acte, obiectiuni, cereri , concedii, concilieri ale Sindicatului chiar cu incalcarea literei legii.(omerta precum mafia italiana) acte pedepsite de legea penala de la 6 luni la 3 ani inchisoare 8. Intrunirea “comisiilor” de epurare chiar si in concediu medical fara instiintarea oamenilor , dincolo de nulitatea absoluta pe care o atrag. 9.Incalcarea prevederilor legii privind sanctionarea treptata, gradata de la avertizare scrisa , diminuare cu 5% a salariului, diminuare cu 10%, suspendare, retrogradare, demitere prin trecerea direct la demitere frauduloasa. 10. Angajarea unor marionete ( in ANR 2012 demisi aprox. 100 oameni , peste 200 oameni si-au pierdut functia) metoda practicata in ANR de Rodica Avram (contabila ) si A. Vasilescu, (referent inmatriculari nave), desi numite temporar de aprox 5-10 zile in functii