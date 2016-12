Joburi bine plătite, de urmărit în 2014

Ştire online publicată Joi, 12 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă și vrei să începi anul 2014 cu dreptul, Wall-Street.ro îți prezintă câteva joburi, pe care ar fi bine să stai cu ochii.Reprezentant vânzări. Indiferent de domeniul de activitate, de gama de produse și servicii, orice companie trebuie să vândă. Candidații orientați către client și către rezultate, cu abilități dezvoltate de negociere și co-municare, ce își doresc activități atât de hunting (aducere clienți noi), cât și de farming (creșterea activități clienților existenți), sunt profile căutate în piață. Specialiștii în vânzări obțin salarii bune la angajare, chiar dacă sunt cu 30% mai mici decât în urmă cu cinci ani pe parte fixă, însă câștigă și din bonusuri. Salariile pentru funcții de management însă pot ajunge până la 3.000 de euro lunar, susțin reprezentanții companiei de recrutare Adecco.Contabil. Cele mai multe poziții se vor găsi pe partea de contabilitate, financiar (contabil, analist financiar). Unul dintre cele mai importante avantaje în acest sector este expunerea la o gama variată de proiecte, precum și transferul de know-how foarte valoros, care se realizează din alte țări către specialiștii români.Analist financiar – BPO. Tot mai multe companii multinaționale vin către România, cu inițiativa de a dezvolta un hub pe diferite domenii. Iar cele mai cunoscute activități externalizate sunt cele de suport, dar și departamente întregi (purchasing, accounting, financial, accounts receivable).Controlori Financiari. Tot mai mult, companiile își dau seama că doar simplii contabili nu sunt suficienți pentru partea de controling, analiză, raportări, iar cineva orientat spre partea de controlling este necesar, mai ales când compania este orientată către partea internațională, au declarat reprezentanții Trenkwalder.Specialist raportare. Sunt posturi care trebuie urmărite de cunoscătorii de limbi străine. În mod special, cunoscătorii de limbi nordice (rusă, germană) vor avea, în anul 2014, multiple oportunități de angajare în multinaționale, care oferă, pe lângă posibilitățile de învățare și evoluție profesională, și pachete salariale peste media pieței, potrivit datelor APT Group.Ingineri telecomunicații. Din dorința de a reduce costurile bugetare, 2014 va fi un an important pentru jucătorii din telecom, tot mai multe companii anunțând deschiderea unor centre de suport în România. Vor există oportunități de angajare și dezvoltare atât pentru proaspeții absolvenți, cât și pentru specialiști în domeniul telecom. Cei care sunt interesați să se alăture companiilor de profil vor beneficia, pe lângă pachetele salariale atractive, de numeroase trainguri, care să le permită dezvoltarea cunoștințelor în domeniul telecom, potrivit APT Group.Reprezentant servicii clienți. Abilitățile de comunicare și de oferire suport în diferite limbi străine face ca acest profil să fie căutat pe piața muncii, potrivit companiei de HR Gi Group. Fie că vorbim de industria hotelieră (booking), fie că vorbim de suport servici IT, poziția se îndreaptă către candidați dinamici, orientați către clienții.Ingineri în domeniul auto. Companiile multinaționale în industria auto sunt peste tot în țară și caută specialiști în domeniu, așa că anul 2014 poate fi de bun augur pentru cei interesați să lucreze în acest sector.