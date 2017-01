La mulți ani, maestre!

Jean Constantin: 79 de ani, 80 de filme

Astăzi, urăm „La mulți ani” lui Jean Constantin, actorul constănțean care împlinește vârsta de 79 de ani și, totodată, bifează, în cariera sa, cel de-al 80-lea film. „Nu e ziua mea, nu cred acest lucru!”, mi-a spus Jean Constantin într-o scurtă convorbire telefonică. „Acesta e motiv de laudă? Când vine aia cu coasa nu te întreabă ce și cum…Dar să știi că de ziua mea chiar am cadouri minunate - un film care a fost selecționat la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Toronto și un altul în pregătire, «Comisarul Modovan». Ei, acum ce mai zici, ce vârstă îmi dai?”. Am înțeles rapid că Jean Constantin este într-o formă de zile mari și cei 79 de ani pe care îi împlinește astăzi îi aduc și mai multă putere de muncă. Nu poate sta departe de platourile de filmare deși recunoaște că vara mai colaborează pe ici pe colo, ca „tot artistul amărât”. Însă, ieri, a ținut să vorbească despre ultimul său film în care a jucat și unde „am făcut un rol foarte serios!”. Este vorba despre o coproducție româno-cehă, după cum ne-a spus, selecționat la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume, al doilea ca importanță, după Cannes. Joacă alături de Corina Moise, în rolurile principale, și de alte nume consacrate ale cinematografiei cehe, precum Bolek Polivka și Marian Labuda. «Roming»a fost produs de Media Pro Pictures, în colaborare cu INFilm și Infinity Praga. Filmul este o comedie muzicală despre aventurile unor țigani plecați la pețit, bazat pe ideea de solidaritate, toleranță. Din 5 octombrie, comedia va putea fi vizionată și în cinematografele din România”. Pe de altă parte, Jean Constantin va apărea pe marile ecrane și în 2008, cu noua serie a „Comisarului Moldovan“, și asta pentru că regizorul Sergiu Nicolaescu nu a putut renunța la colaborarea cu actorul constănțean. Jean Constantin s-a născut pe 21 august 1928, la Techirghiol, și este unul dintre cei mai iubiți actori români. A fost recent investit Cavaler de Malta și a primit medalia jubiliară „Magna cum Laudae”, din partea Consiliului Director al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România, precum și un nou premiu special în cadrul Galei UNITER. Cei care l-au cunoscut în anii copilăriei și ai adolescenței mărturisesc că Jean era artist încă înainte de a apărea pe afișul teatrului din Constanța. Simpla sa prezență respira cadențele unui râs sănătos, ale unui umor de sorginte populară, alimentat de spectacolul străzii și al portului maritim, atât de colorat, divers, spontan. Pasul următor a fost spre spectacolele de brigadă artistică specifice vremii sau ale trupelor de amatori din Constanța. Apoi „Fantasio“ și cinematografia l-au primit cu egală dragoste și l-au ajutat să devină o autentică vedetă a divertismentului românesc. Mircea Mureșan, în „Toate pânzele sus”, sau Radu Beligan, în „O scrisoare pierdută“, i-au oferit roluri complexe, prin care a făcut dovada multiplelor sale disponibilități actoricești. Ismail, Patraulea sau Parpanghel sunt doar câteva dintre personajele care au încântat publicul de-a lungul timpului.Astăzi, urăm „La mulți ani” lui Jean Constantin, actorul constănțean care împlinește vârsta de 79 de ani și, totodată, bifează, în cariera sa, cel de-al 80-lea film. „Nu e ziua mea, nu cred acest lucru!”, mi-a spus Jean Constantin într-o scurtă convorbire telefonică. „Acesta e motiv de laudă? Când vine aia cu coasa nu te întreabă ce și cum…Dar să știi că de ziua mea chiar am cadouri minunate - un film care a fost selecționat la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Toronto și un altul în pregătire, «Comisarul Modovan». Ei, acum ce mai zici, ce vârstă îmi dai?”. Am înțeles rapid că Jean Constantin este într-o formă de zile mari și cei 79 de ani pe care îi împlinește astăzi îi aduc și mai multă putere de muncă. Nu poate sta departe de platourile de filmare deși recunoaște că vara mai colaborează pe ici pe colo, ca „tot artistul amărât”. Însă, ieri, a ținut să vorbească despre ultimul său film în care a jucat și unde „am făcut un rol foarte serios!”. Este vorba despre o coproducție româno-cehă, după cum ne-a spus, selecționat la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Toronto, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume, al doilea ca importanță, după Cannes. Joacă alături de Corina Moise, în rolurile principale, și de alte nume consacrate ale cinematografiei cehe, precum Bolek Polivka și Marian Labuda. «Roming»a fost produs de Media Pro Pictures, în colaborare cu INFilm și Infinity Praga. Filmul este o comedie muzicală despre aventurile unor țigani plecați la pețit, bazat pe ideea de solidaritate, toleranță. Din 5 octombrie, comedia va putea fi vizionată și în cinematografele din România”. Pe de altă parte, Jean Constantin va apărea pe marile ecrane și în 2008, cu noua serie a „Comisarului Moldovan“, și asta pentru că regizorul Sergiu Nicolaescu nu a putut renunța la colaborarea cu actorul constănțean. Jean Constantin s-a născut pe 21 august 1928, la Techirghiol, și este unul dintre cei mai iubiți actori români. A fost recent investit Cavaler de Malta și a primit medalia jubiliară „Magna cum Laudae”, din partea Consiliului Director al Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România, precum și un nou premiu special în cadrul Galei UNITER. Cei care l-au cunoscut în anii copilăriei și ai adolescenței mărturisesc că Jean era artist încă înainte de a apărea pe afișul teatrului din Constanța. Simpla sa prezență respira cadențele unui râs sănătos, ale unui umor de sorginte populară, alimentat de spectacolul străzii și al portului maritim, atât de colorat, divers, spontan. Pasul următor a fost spre spectacolele de brigadă artistică specifice vremii sau ale trupelor de amatori din Constanța. Apoi „Fantasio“ și cinematografia l-au primit cu egală dragoste și l-au ajutat să devină o autentică vedetă a divertismentului românesc. Mircea Mureșan, în „Toate pânzele sus”, sau Radu Beligan, în „O scrisoare pierdută“, i-au oferit roluri complexe, prin care a făcut dovada multiplelor sale disponibilități actoricești. Ismail, Patraulea sau Parpanghel sunt doar câteva dintre personajele care au încântat publicul de-a lungul timpului.