Jaguar pregăteşte o berlină compactă

Jaguar pregătește o berlină compactă

Ştire online publicată Miercuri, 06 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Jaguar a confirmat ca lucreaza la un model de berlina compacta, care se va pozitiona sub XF, si al carui pret estimativ va incepe de la 32.000 de euro. Adrian Hallmark, directorul de brand al producatorului britanic, sustine ca piata masinilor sub 32.000 de euro este de patru ori mai solicitata decat in cazul masinilor care depasesc aceasta suma, prin urmare viitorul model de Jaguar va fi binevenit in acest segment de piata. Luand ca punct de reper XF-ul, surse din interior au spus ca masina va fi mai mica in dimensiuni, dar suficient de incapatorare pentru 5 persoane. Inca nu stim daca va avea in componenta sasiu din aluminiu (ca in cazul XJ-ului), dar am primit confirmare ca viitorul XF il va avea, in schimb. De asemenea, XF-ul urmator va fi si putin mai mare. Sursele au mai mentionat ca se pregateste o versiune XJ cu tractiune integrala, care va fi lansata in maxim 2 ani, si care probabil – zicem noi – va coincide cu un un facelift al modelului. Noile proiecte fac parte din planurile Jaguar de a-si face simtita prezenta in segmentul de nisa al pietei premium. Citeste mai departe...