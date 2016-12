Jaguar F-TYPE, cel mai bun design al anului 2013. Când ajunge maşina şi la Constanţa?

Jaguar F-TYPE, cel mai bun design al anului 2013. Când ajunge mașina și la Constanța?

La finalul săptămânii trecute, Jaguar F-TYPE a primit distincția „Mașina cu cel mai bun design din lume” în cadrul prestigioasei competiții World Car Awards 2013, ce s-a desfășurat la Salonul Auto de la New York.În cadrul procesului de jurizare, au fost luate în considerare 43 de mașini, iar lista a fost redusă la câteva nume de către o comisie de experți în design, înainte de a fi trimisă către jurizare celor 66 de membri ai competiției.Comisia de experți a apreciat modelul F-TYPE pentru faptul că „ampatamentul lung, lungimea redusă și aripile proeminente conferă acestei mașini o ținută aparte”. „Conturul în plan orizontal, cu un aspect conic în jurul ușii, pune în valoare aripa robustă din spate, care adăpostește roțile. Exteriorul F-TYPE păstrează caracterul elegant tipic Jaguar, în proporția sa orizontală și suprafețele rotunjite, având totodată un aspect foarte dinamic. Este clar o mașină menită pentru șofer, iar pentru confortul pasagerului din dreapta a fost integrat în consola centrală un mâner de prindere”, se arată în motivarea experților.Reprezentanții Jaguar s-au declarat onorați de această distincție, care vine practic ca o recunoaștere a valorile de bază ale brandului.„Niciun alt proiect nu mi-a oferit mai multă plăcere decât crearea design-ului F-TYPE. Este un proiect pe care l-am așteptat încă de la începutul colaborării mele cu Jaguar și care ne-a oferit, atât mie, cât și echipei mele, o mare satisfacție. F-TYPE este un model sport care păstrează valorile de bază ale brandului - frumusețea siluetei și puritatea formei - și sunt onorat că juriul competiției «Car of The Year» ne-a recunoscut, prin acest premiu, munca depusă”, a declarat Ian Callum, Director de Design Jaguar.Premiul i-a fost înmânat lui Adrian Hallmark, Global Brand Director Jaguar, în cadrul Salonului Auto de la New York. Aces-ta a ținut să precizeze că „F-TYPE reprezintă primul model sport, lansat de mai bine de 50 de ani, care înglobează complet ADN-ul Jaguar”. „Arhitectura și tehnologia mașinii se ridică la cele mai înalte standarde și sunt ambalate într-un design legendar și progresiv, ce nu putea defini decât un Ja-guar «Callum nefiltrat», așa cum îl numim noi intern. Este la fel de dinamic și rafinat precum orice model sport Jaguar și este o propunere unică din perspectiva prețului și a performanței. Această combinație de factori a inspirat, în mod evident, jurații și suntem onorați și încântați să primim această distincție”, a afirmat Adrian Hallmark.În România, modelul F-TYPE va fi lansat la nivel național în luna mai a acestui an, iar în Constanța va putea fi testat la Exclusiv Auto, str. Intrarea Mangaliei nr. 78A. Mai multe detalii despre eveniment dar și despre modelele Jaguar puteți obține de pe site-ul www.exclusivauto.ro.