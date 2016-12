Iubitul tău este gelos? Află cum îi poţi câştiga încrederea

Iubitul tău este gelos? Află cum îi poți câștiga încrederea

Ştire online publicată Marţi, 19 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Trebuie să te aperi pentru tot ceea ce faci și nu are încredere în tine nici când te duci până la magazin? Un astfel de comportament îl poate demoraliza chiar și pe cel mai devotat partener. Gelozia distruge, în cele din urmă, orice relație; de aceea, este bine să ai o discuție cu partenerul tău, acum.Vorbește deschisÎn primul rând, explică-i că este problema lui. Ai vrea să îl ajuți, dar în cele din urmă de el depinde rezolvarea acestei probleme. Gelozia este ca un obicei prost, nu poți face pe cineva să renunțe la ea dacă nu își dorește s-o facă.Nu-i mai tolera crizele de gelozieNu-i mai tolera crizele de gelozie, pentru că nu faci altceva decât să întărești un comportament greșit. Dacă de fiecare dată când există o tensiune între voi sau el te acuză de ceva, tu imediat te apuci să te justifici și să-i spui că nu este adevărat, că îl iubești etc., de fapt recompensezi comportamentul greșit. Dacă apare o situație tensionată și tu îi spui cât de minunat este, cât de mult îl iubești și că nu o să-l părăsești niciodată, bineînțeles că nimic nu o să se schimbe. Cel mai important este să nu te scuzi cu nimic, dacă tu nu greșești, și să-i spui clar care este problema.Ajută-l să-și construiască stima de sineCu cât se va simți mai bine în propria piele și va avea mai multă încredere în el însuși, cu atât mai puțin probabil că îi va fi teamă că va fi trădat. Fii de încredere, dar și realistă. Dacă urmează să întârzii o oră, sună-l, chiar dacă e ridicol să trebuiască să suni pe cineva de trei ori în timpul unei ieșiri cu fetele. Pe de altă parte, încearcă această metodă măcar și pentru o perioadă, să vezi dacă se mai liniștește.Fii atentă la sentimentele luiNu flirta, nici măcar așa puțin nevinovat, când el este în preajmă. De fapt, fă-ți o listă cu situațiile dificile pentru el și, încet-încet, încearcă să le faci din dificile, acceptabile. Începi cu cele minore, aștepți până se simte confortabil, iar apoi treci la următoarele. Dacă lucrați la toate aceste probleme împreună, într-o zi vei putea să ieși singură în oraș și să nu te întorci acasă pentru a da cu ochii de un partener roșu de gelozie.(Sursa: www.ele.ro)