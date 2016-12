Iris încheie în forţă Stufstock, ediţia 2011

Iris încheie în forță Stufstock, ediția 2011

Stufstock Rockarte 2011 se apropie de sfârșit! Și cum se putea încheia mai bine acest festival care aduce, an de an, la Vama Veche mii și mii de fani, dacă nu cu Iris, trupa legendară ce, de zeci de ani, este în inimile românilor de toate vârstele.Dar să vedem care este programul complet al zilei de sâmbătă și duminică.Astfel, sâmbătă, pe scena mare amenajată pe plaja din Vama Veche, urcă, de la ora 17.00, newcomers 3, de la ora 17.35, newcomers 2, iar de la ora 18.10, newcomers 1. Aceștia sunt, în principiu, câștigătorii de anul trecut ai Stufstock. În continuare, la ora 18.45, este planificat să urce pe scenă Blue Pulse, urmată, la ora 19.45, de The dAdA, iar de la ora 20.45, de East Roots.De asemenea, fanii genului au po-sibilitatea să fie alături de Byron, începând cu ora 21.45, de Alternosfera, la 22.45, și de OCS, începând cu ora 23.45.Seara este încheiată în mare fel de Niște Băieți, care își vor începe programul în jurul orei 00.45 și de inegalabila trupa Iris, ce urcă pe scenă la ora 1.45.Surprize sunt pregătite și pentru duminică. Va avea loc o petrecerea de final, la Terasa Roata, acolo unde trupa Romano ButiQ susține un concert balkan - rock.v v vFestivalul a debutat pe 21 august, cu proiecții de filme, piese de teatru și work-shop-uri de muzică și fotografie.Primul festival Stufstock, din anul 2003, a strâns pe plaja din Vama Veche peste 15.000 de vamaioți și a devenit, ușor, ușor, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică rock din sud-estul Europei. Stufstock a crescut rapid, iar la ediția cu numărul doi, a luat amploare. La eveniment, au participat 30 de artiști și formații de muzică rock, 150 de muzicieni, un total de 18 ore de transmisie live și 20.000 de oameni prezenți.La ediția de anul trecut, au fost peste 15.000 de persoane care au venit pentru rock-ul românesc, reprezentat, printre alții, pe plaja din Vamă, de Zdob și Zdub, ZOB, Urma, E.M.I.L., Luna Amară, Kumm, Implant pentru refuz și Trupa Veche.