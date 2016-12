iPhone 5S şi 5C au fost lansate. Ce specificaţii au noile telefoane

iPhone 5S și 5C au fost lansate. Ce specificații au noile telefoane

Luni, 16 Septembrie 2013

După ani în care a vândut telefoane premium, care au fost considerate un standard al eleganței și calității în domeniu, Apple se întoarce către plastic. Motivul declarat: pentru culoare, dar mai ales pentru a ajunge la mai mulți clienți. Americanii știu că sute de milioane de oameni visează la un astfel de telefon, dar nu și-au permis să-l cumpere.Cei care își doresc un iPhone verde, albastru, galben, roșu sau alb vor plăti pentru un 5C cu 100 euro mai puțin decât pentru un iPhone 5 actual, la abonare. În afară de carcasă, este identic. iPhone 5S repetă cu bune și cu rele istoria lui 4S, când l-a înlocuit pe iPhone 4. Arată identic cu predecesorul, dar mai puternic și speră să bată aceleași recorduri de vânzări. Va exista și modelul auriu, dar asul lui din mânecă este cititorul de amprente. Nu este o noutate. Tehnologia folosită deja fără succes pe milioane de laptopuri și chiar unele modele de telefoane are acum o șansă reală să prindă cu ajutorul Apple. Deblocarea ecranului, plata cu cardul sau accesul la e-mail se vor face într-o secundă. Apeși cu degetul noul buton care scanează și îți recunoaște amprenta.Aceeași cameră foto și videoAtât 5S, cât și 5C dispun de camera iSight de 8MP și ecran de 4 inch. Compania a îmbunătățit camera foto / video pentru iPhone 5S, care are un senzor cu 15% mai mare decât cel de pe iPhone 5. Atunci când utilizatorii fac o fotografie, iPhone 5S realizează de fapt mai multe poze și o alege pe cea mai bună. Apple susține că fotografiile realizate de noul model sunt comparabile cu cele realizate cu aparatele DSLR. Totodată, camera iPhone 5S va avea o funcție de stabilizare automată a imaginilor. În plus, iPhone 5S va putea realiza clipuri în slow-motion, cu 120 de frame-uri pe secundă. Flash-ul a fost regândit și el, pentru a îmbunătăți culorile fotografiilor.iPhone 5S va fi disponibil în culorile negru, argintiu și șampanie, o nuanță de auriu. Carcasa telefonului este din aluminiu, spre deosebire de iPhone 5C, unde s-a optat pentru plastic. 5S va dispune de un procesor A7 de 64 de biți, asigurând astfel o viteză îmbunătățită de procesare. iOS 7 poate rula pe sisteme de operare pe 64 de biți, la fel ca toate aplicațiile pentru iPhone, a anunțat Apple, potrivit Engadget. Alături de procesorul A7 va funcționa și un coprocesor de mișcare, M7, care va măsura continuu date pentru a permite o nouă generație de aplicații legate de fitness și sănătate.Autonomie și prețuriBateria va putea susține zece ore de convorbire în rețele 3G, 250 de ore în stand-by, zece ore de browsing folosind rețea LTE sau 40 de ore de ascultat muzică. iPhone 5S dispune și de o tehnologie Touch ID de recunoaștere a amprentei, permițând astfel deblocarea telefonului doar prin atingere. Noul model va putea fi cumpărat de la prețuri, cu abonament în Statele Unite, de 199 de dolari pentru modelul cu 16 GB, 299 pentru cel de 32 de GB și 399 de GB pentru versiunea cu 64GB. Carcasele diferite disponibile pentru 5S costă 49 de dolari fiecare.iPhone 5C va avea un ecran de 4 inci, un cip de tipul A6 și o cameră posterioară, la fel ca iPhone 5. Apple a îmbunătățit însă came-ra anterioară, pentru apeluri FaceTime HD. Varianta de iPhone 5C 16 GB va costa 99 de dolari cu abonament în Statele Unite, cu 100 de dolari mai puțin decât o variantă similară de iPhone 5. iPhone 5C echipat cu memorie de 32 de GB va avea un preț de 199 de dolari cu abonament pe perioadă de doi ani în SUA.Telefonul va fi lansat inițial în SUA, Australia, Canada, Franța, Germania, Japonia, Singa-pore, Marea Britanie și China, iar până în decembrie va fi disponibil în peste 100 de țări.