Ioniţă şi-a lăsat sticla de lapte în faţa lui Mazăre la DNA

Ioniță și-a lăsat sticla de lapte în fața lui Mazăre la DNA

Ieri, și primarul comunei Agigea, Ion Ioniță, a fost în vizită la Departamentul Na-țional Anticorupție. Conform declarațiilor sale, Ioniță a zăbovit doar cinci minute la întâlnirea cu procurorii, timp în care i s-a dat să semneze procesul - verbal de luare la cunoștință a învinuirilor care i se aduc. Împreună cu primarul au mai fost prezenți la DNA și alte nouă persoane, printre care secretara primăriei, contabilul - șef, precum și alți angajați, dar și consilieri locali. Ioniță ne-a declarat că a fost chemat la DNA în legătură cu un dosar privind vânzarea unui teren și repartizarea a 389 de locuințe pentru tineri. În acest dosar, primarul din Agigea a mai fost citat în urmă cu aproximativ o lună, iar în perioada 10 - 15 septembrie, Ioniță se va prezenta din nou la DNA, de data aceasta însoțit, însă, de avocat. În ceea ce privește terenul, procurorii îl învinuiesc pe Ioniță că l-a înstrăinat la un preț subevaluat. Primarul susține însă că este vorba despre niște terenuri neproductive care au fost vândute în conformitate cu hotărârile de consiliu local. Primarul ne-a declarat: „o să le demonstrez eu că am vândut terenuri neproductive la de două ori prețul terenurilor arabile“. În declarația pe care a dat-o în urmă cu o lună la DNA în acest caz, Ioniță a menționat: „Atâta timp cât o hotărâre de consiliu local poartă avizul de legalitate al secretarului de primărie și hotărârea nu este atacată în contencios de prefect am considerat că este legală și am încercat să o duc la îndeplinire”. În ceea ce privește locuințele pentru tineri, primarul susține că, și în acest caz va demonstra că totul este conform legii. Învinuirea care i se aduce în acest caz primarului Ioniță constă în faptul că a acceptat ca acte la dosarele întocmite de tinerele familii și declarațiile pe proprie răspundere, semnate în fața secretarului de primărie, și nu numai pe cele întocmite la notar. Pe holurile DNA-ului, Ioniță s-a întâlnit, ieri, și cu edilul Radu Mazăre, însoțit, la rându-i, de câțiva funcționari din cadrul Primăriei Constanța, dar mai puțini decât cei de la Agigea. Și, pentru că delegația de la Agigea era mai numeroasă și vroia să termine mai repede întâlnirea cu procurorii DNA, Ioniță susține că i-ar fi trimis pe constănțeni la coadă, în frunte cu primarul. „M-am întâlnit și cu Mazăre și i-am spus: «Ia stați la rând, că noi suntem mai mulți»". Pe holurile DNA-ului, Ioniță s-a întâlnit, ieri, și cu edilul Radu Mazăre, însoțit, la rându-i, de câțiva funcționari din cadrul Primăriei Constanța, dar mai puțini decât cei de la Agigea. Și, pentru că delegația de la Agigea era mai numeroasă și vroia să termine mai repede întâlnirea cu procurorii DNA, Ioniță susține că i-ar fi trimis pe constănțeni la coadă, în frunte cu primarul. „M-am întâlnit și cu Mazăre și i-am spus: «Ia stați la rând, că noi suntem mai mulți»“.