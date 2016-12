Investiţiile imobiliare cedează trecerea în faţa crizei

Investițiile imobiliare cedează trecerea în fața crizei

Până să înceapă criza, România era cel mai frumos șantier de construcții din Europa de Est. Dacă mai mergea treaba încă un an, ajungeam un fel de Dubai de SE. Doar că am intrat în criză, cu perspectivă de „creștere negativă”, ca să cităm din folclorul comunitar. Drept urmare, investitorii din imobiliare îl ignoră pe extra-optimistul Pogea și se comportă ca la manual – rămân prudenți și nu investesc prea mult. Piețele preferate acum sunt Polonia, țară cu o economie emergentă, care a făcut față destul de bine crizei financiare, și Rusia, care este susținută de creșterea prețului petrolului. Restul țărilor sunt evitate elegant, proiectele mari lipsind încă din peisaj. Analiștii imobiliari sunt însă de părere că perioada în care nu se făcea nimic, de frica riscurilor financiare, s-a încheiat și că, încet-încet, investitorii vor reîncepe treaba. Wishful thinking sau nu, cert este că optimismul este una dintre cele mai puternice arme de pe piața financiară, care poate duce la revigorarea tranzacțiilor. „După recesiune, estimăm o revenire puternică a activității economice și, prin urmare, a capitalului și piețelor imobiliare”, spune Karsten Junius, analist în cadrul DekaBank, citat de Bloombiz. DekaBank este cel mai mare manager de fonduri de proprietăți din Germania, care a cumpărat în acest an două clădiri de birouri în Praga și Varșovia, tranzacții care s-au ridicat la peste 110 milioane euro. Totuși, cu o achiziție nu se face în niciun caz primăvară, motiv pentru care tranzacțiile din Europa Centrală și de Est au scăzut până la un nivel record, de 220 milioane euro, în primul trimestru din 2009, potrivit datelor companiei de brokeraj CB Richard Ellis. Există însă semne de revenire, luna aprilie marcând afaceri de circa 100 milioane euro. În regiune, piața totală a investițiilor în proprietăți este destul de mică, de numai 85 miliarde dolari, adică 25% din valoarea unor piețe ca Germania și Marea Britanie. Potrivit CB Richard Ellis, regiunea de Sud-Est a Europei compensează prin randamentele ridicate ale proprietăților, cuprinse între 7% (Varșovia) și 10% (Mos-cova).