Investiţii de 37 milioane de euro în parcul industrial din Medgidia

Investiții de 37 milioane de euro în parcul industrial din Medgidia

Programele demarate de Primăria municipiului Medgidia continuă cu demersurile din cadrul proiectului Parcului Industrial. În primă fază, la începutul lunii viitoare se va organiza o licitație publică în vederea realizării planului urbanistic zonal pentru întreaga suprafață de 600 ha pe care se va dezvolta parcul industrial Medgidia. Strategia de dezvoltare a municipiului Medgidia prevede configurarea unui mediu de afaceri și de inovare optim și, în acest sens, crearea parcului industrial va conduce la o activitate economică eficientă în zonă, fapt care, evident, va atrage investitori. Spațiul destinat parcului industrial are o suprafață de 600 ha și este situat la ieșirea din Medgidia. Oportunitatea realizării acestei investiții este motivată mai ales de caracteristicile geografice favorabile. Mai exact, distanța până la București este de 190 km, iar până la Constanța de numai 35 km. Mai mult decât atât, Aeroportul Mihail Kogălniceanu se află la 35 km distanță, în timp ce Autostrada Soarelui la 1km. De asemenea, municipiul are acces la D.J. 222, la calea ferată Medgidia – Negru Vodă, iar distanța până la portul fluvial este de 5 km. Dincolo de aceste aspecte esen-țiale, zona este prevăzută cu utilitățile fundamentale: rețea de telefonie, rețea de gaze, rețea de apă - canalizare, rețea electrică. Municipiul Medgidia și localitățile din apropiere beneficiază de forță de muncă calificată în multiple specializări. În oraș există licee teoretice și școli profesionale, în cadrul cărora tinerii își efectuează studiile medii. Investiția a cărei valoare se ridică la 37 milioane de euro va determina creșterea numărului locurilor de muncă în zonă, dar și sporirea investițiilor străine directe. Nu în ultimul rând, acest proiect va duce la crearea și dezvoltarea unor industrii de înaltă tehnologie.