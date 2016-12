Învaţă să economiseşti bani

Învață să economisești bani

Sâmbătă, 13 Aprilie 2013

Iată cele mai importante trei trucuri care te vor ajuta să economisești bani:1. Taie din cheltuielile zilniceToți avem o mulțime de facturi de plătit lună de lună, de la chirie, întreținere și până la telefonie sau televiziune prin cablu. În cazul în care stai cu chirie și observi că au scăzut prețurile nu ezita și vorbește cu proprietarul pentru a-ți reduce și tu chiria. Chiar dacă nu va fi încântat, perspectiva de a rămâne fără chiriaș pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, s-ar putea să-l înmoaie, mai ales dacă tu i-ai dat la timp banii.Cât privește telefonul, judecă bine dacă ai sau nu nevoie de un abonament, în plus analizează cu atenție ofertele tuturor furnizorilor din domeniu poate găsești ceva pentru care să plătești mai puțin. În plus, ai putea să achiziționezi un abonament mai mic la televiziune, nu te uiți chiar la toate programele acelea așa că de fapt, nici nu ai nevoie de ele. Banii pe care îi vei economisi sigur îți vor prinde bine în viitorul apropiat.2. Nu mai folosi creditul de pe cardCel mai rău lucru, când vorbim de cardurile de credit, sunt dobânzile pe care banca le percepe lună de lună. Iar în cazul în care ai obiceiul de a plăti doar suma minimă în fiecare lună, ar trebui să vezi care este rata pe care o plătești pentru suma împrumutată. S-ar putea să fii șocat și să plătești toți banii odată. Gândește-te apoi că acea dobândă îți rămâne ție în buzunar.3. Gândește-te bine înainte de a cheltuiAcesta este probabil, cel mai greu sfat de urmat întrucât presupune schimbarea modului tău de viață. Chiar ai nevoie să iei cafea de la dozator în fiecare zi? Dacă ți-ai putea aduce de acasă cafeaua vei economisi în fiecare zi câțiva bănuți. Chiar dacă nu pare cine știe ce, vei fi surprins de cât ai economisit la sfârșitul lunii. Ca să nu mai vorbim de suma strânsă la final de an.