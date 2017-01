Învaţă-l cu puşculiţa

Învață-l cu pușculița

Responsabilitatea este una din regulile pe care copilul trebuie să le învețe de timpuriu, altfel va crede ca el nu are decât drepturi, iar cei din jurul său au doar datorii. De multe ori, părinții sunt tentați să spună că e prea mic, că are timp să învețe. Un astfel de comportament este greșit. Când părinții vor considera că este destul de mare ca să i se ceară ceva, copilul va refuza cu îndârjire, deoarece deja are foarte bine însușit comportamentul de până atunci. Părinții vor primi replici de genul: „nu vreau”, „fă tu”, etc. A-i oferi unui copil totul și a nu-i cere nimic în schimb reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea unei personalități dificile, antisociale. A proteja copilul de responsabilități înseamnă a-i insufla ideea că totul i se cuvine fără nici un fel de efort sau altă cerință. Cel mai vechi, util și înțelept exercițiu de responsabilizare rămâne pușculița. Odată folosită, copilul înțelege că obiectele dorite, cum ar fi o bicicletă, o păpușă sau o mașinuță, necesită o sumă de bani pentru care trebuie să își sacrifice micile pofte. Copilul va înțelege că trebuie să contribuie la strângerea sumei necesare pentru cumpărarea obiectului dorit, mai ales că părinții nu au obligația să-i îndeplinească orice dorință. Prețuirea banilor este o trăsătură pe care copilul o poate căpăta de mic.