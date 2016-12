Intel a dat 7,68 miliarde dolari pe un antivirus

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o încercare ambițioasă de a se distanța de competiție și de a face primii pași în segmentul smartphone, compania Intel a cumpărat McAfee, unul dintre principalii furnizori de soluții antivirus de pe piață, pentru 7,68 miliarde dolari. Cei doi giganți ai pieței IT, cu sedii în Santa Clara (California, SUA) vor să creeze o legătură puternică între procesoarele Intel și tehnologia de securitate McAfee. „Asemenea colaborări sunt cruciale, pe măsură ce milioane de produse (telefoane, mașini, electrocasnice) devin mai puternice și încep să acceseze internetul”, a declarat Paul S. Otellini, CEO-ul Intel. Pe Wall Street, efectele nu au întârziat să apară după cea mai mare achiziție făcută vreodată de Intel. La bursă, acțiunile Intel au pierdut 3,5%, ajungând la 18,90 dolari, în timp ce acțiunile McAfee au crescut cu 57,07%, la 47,01 dolari. În ultimul trimestru, Intel a avut la dispoziție 12,2 miliarde dolari în cash și investiții pe termen scurt. Analiștii estimează că și alte mari companii din IT, care au la dispoziție fonduri, ca Microsoft, Apple, Cisco și Google, vor face achiziții importante în perioada următoare. „Câștigurile Intel se leagă de PC-uri și de serverele din centrele de date. Există însă mai multe cicluri - fie vorbim de un boom al vânză-rilor, fie de o scădere la zero. În 2009, am realizat 35,1 miliarde dolari. În același timp, McAfee a avut un profit de 1,93 miliarde dolari, datorită vânzărilor constante de software și de abonamente pentru soluțiile antivirus. Drept urmare, sperăm ca ei să ne rotunjească veniturile, de la un trimestru la altul, pentru a evita variațiile prea mari”, a mai spus Otellini, în fața brokerilor de pe Wall Street, relatează NY Times. Potrivit unui studiu IDC, McAfee ocupă locul doi pe piața soluțiilor antivirus, cu o cotă de 17,7%, în urma liderului Symantec, care deține 36,2%. În ultimii ani, McAfee a câștigat teren datorită alianțelor formate cu vânzătorii de hardware și cu furnizorii de internet. „Intel face deja chip-uri cu soluții integrate de securitate, care blochează programe periculoase sau permit tehnicienilor să repare produsele de la distanță. Achiziția McAfee va oferi celor de la Intel acces la un număr mai mare de specialiști în securitate. În cele din urmă, cele mai multe soluții software vor fi integrate în hardware. Achiziția de 7,68 miliarde dolari este soluția costisitoare de a avea o experiență mai mare în acest domeniu”, spun analiștii americani. Anul trecut, Intel a cumpărat Wind River, pentru 884 milioane dolari, intrând astfel pe piața wireless. La începutul lui 2010, Intel a cumpărat și Havok, o companie care realizează soluții software pentru creatorii de jocuri electronice. De asemenea, Intel lucrează împreună cu Nokia pentru realizarea MeeGo, un sistem de operare pentru smartphone-uri, intrând astfel în competiție directă cu Apple, Google și Microsoft.