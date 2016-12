Întărirea imunităţii copilului toamna – absolut necesară mai ales dacă intră în colectivitate

Întărirea imunității copilului toamna – absolut necesară mai ales dacă intră în colectivitate

Toamna se numără virușii. Și tot toamna intră copiii în colectivități. Așa că riscul de îmbolnăvire este foarte mare. Odată cu pregătirile pentru grădiniță sau școală, părinții trebuie să ia în calcul și câteva măsuri de creștere a imunității micuților. De la vaccinuri clasice, până la tratamente homeopate, medicina modernă oferă nume-roase metode de a ne asigura că micuțul nostru rămâne imun la virușii purtați de colegii săi. Imunitatea reprezintă totalitatea mecanismelor de apărare a organismului asupra organismului împotriva elementelor străine de acesta, adică agenții infecțioși. Organismul poate răspunde acestor atacuri prin anticorpi. Aceștia sunt capabili să recunoască acel agent și să declanșeze o reacție imu-nologică ce are ca scop distrugerea acelui agresor. Încetul cu încetul, copiii își consolidează imunitatea luptând cu o serie de micro-organisme. Fără tratamente după ureche Răcelile sunt lucruri obișnuite pentru orice copil. Dar există metode prin care putem să reducem numărul și durata lor. Remediile homeopate sunt o cale și specialiștii le recomandă, însă nu luate după ureche sau după sfaturile unei alte mămici, pe considerentul că la copilul ei au funcționat. Unii părinți optează pentru vaccinuri consacrate, scumpe, alții merg pe suplimente de vitamine și minerale, iar unii se mulțumesc cu alegerea unei alimentații care să stimuleze sistemul imunitar. Vaccinurile pot costa între 50 și 400 de lei, dar nu pot garanta că școlarul sau preșcolarul nu se va alege cu vreo răceală. Recent, a apărut și un vaccin pneumococic, care se administrează într-o singură doză, la copiii mai mari de doi ani. Varianta suplimentelor vitaminice este ceva mai ieftină. Vitamina C trebuie să fie în fruntea listei, fiind recunoscută pentru efectele ei stimulatoare. În ceea ce privește suplimentele naturiste, acestea ar trebui să conțină echinaceea, propolis, chimen, sirop de ceaiuri de muguri de pin, măceșe, cătină, frunze de mentă, cimbru de cultură, afine, arnică, etc. Exerciții fizice și somn De asemenea, mierea și pro-dusele apicole sunt foarte bune imunostimulatoare. Vă prezentăm o rețetă naturistă destinată copiilor mai mari de doi ani. 800 ml de miere de albine, sucul a două lămâi, 200 de grame de polen, o sticluță de propolis, 200 de ml de sirop de echinacea și 200 de ml de sirop de cătină se amestecă bine, se lasă două zile. Copilul poate să ia câte o linguriță de trei ori pe zi, până se termină. Astfel de cure se pot face toamna și primăvara. Însă pentru întărirea sistemului imunitar nu trebuie să uităm și de exercițiile fizice care ajută la tonifierea musculaturii organismului, a imunității și care ajută copilul să se dezvolte armonios. Somnul este și el foarte important, deoarece, în timpul somnului globulele albe se multiplică și acest lucru ajută la menținerea și creșterea imunității. Respectați orele de somn ale copilului, nu-l lăsați să se uite la televizor foarte mult timp și nici să-și petreacă seara în fața calculatorului.