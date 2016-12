Întâmpină sezonul cald în formă maximă

Kilogramele în plus sunt o povară în special pentru doamne. De aceea, o dietă echilibrată și un regim de viață sănătos sunt esențiale pentru a obține imaginea dorită. În sezonul estival, multe femei țin regimuri de slăbire. Ținute incorect, acestea pot provoca probleme de lungă durată și pot deveni chiar ineficiente. Însă și dietele ținute corect duc la privarea organismului de vitaminele și mineralele de care are nevoie.Vara, organismul nu mai are nevoie de energia unor alimente bogate caloric. Acest lucru se reflectă într-un apetit mai scăzut - pasul cel mai important către silueta mult dorită. În plus, pe parcursul verii, este mult mai ușor de urmat o dietă echilibrată și diversificată, datorită varietății alimentare specifice acestui sezon, mai ales în ceea ce privește fructele și legumele, care nu pot lipsi.Dieta în anotimpul estival trebuie să fie centrată pe legume și fructe, dar și pe lactate degresate și cereale. Acestea sunt alimente sărace în calorii, dar bogate în fibre, calciu și alți nutrienți importanți. Se vor evita în acest mod dietele drastice, care solicită inutil organismul.