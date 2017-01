Întâlnirea celor mai buni dansatori de salsa din lume

Primul Congres internațional de salsa organizat în România de Wilmark Rizzo Hernandez (Wilmark Academia de Baile), Alexandra Popescu – Greaca (Punto Pasion Dance Company) și Costin Malaescu (Salsa Cubana Dance School), s-a încheiat aseară la Sala Sporturilor, după trei zile pline de ritmuri și muzică super-antrenante, evenimentul dorindu-și să demonstreze lumii întregi adevărata natură latină a românilor. Tocmai de aceea i s-a găsit un logo pe măsură: „Salsa a poposit în țara lui Dracula!". Dacă, până nu de mult, pasionații de salsa dansau în casă, în fața oglinzii, cu muzica dată la maxim, după care în discoteci, puțin câte puțin, pătrundeau ritmuri ale acestui gen, iată că fenomenul salsa s-a răspândit cu repeziciune, constituind chiar tema unei emisiuni de mare succes. Deși pare o joacă de oameni mari pasionați de un gen de dans foarte apreciat de o vreme încoace, organizarea primului congres de salsa, ce se dorește să devină un eveniment anual, n-a fost deloc ușoară. Conform afirmațiilor unuia dintre organizatori, Alexandra Popescu Greaca – patroana Punto Pasion Dance Co., din punct de vedere internațional poziționarea acestui congres trebuia făcută cu foarte mare atenție. „Săptămânal au loc congrese de salsa în lume, așa încât am avut noroc că evenimentul de la Hamburg s-a mutat cu o săptămână mai devreme. Nu l-am organizat la București pentru că toată lumea se află în concediu la mare. Plus că noi colaborăm foarte bine cu câteva hoteluri de pe litoral, ceea ce a constituit un atu". Gândit și localizat într-o perioadă în care orașul „mustește" de turiști, iar cluburile și petrecerile pe plajă se țin lanț, viața de noapte fiind foarte importantă pentru buna desfășurare a unui asemenea congres, credem că ne-am achitat cu succes de rolul de gazde ale acestui big event! Cu un program gândit aproape non-stop, ce debuta, la ora 10, cu work-shopuri în Sala Sporturilor, pe cele trei studiouri amenajate special pentru cele trei grupe de dans: începători, mediu și avansat, și se finaliza, de pe la ora 2 noaptea până spre dimineață, cu petreceri pe plaja din Mamaia, congresul s-a încheiat aseară cu o finală pe măsură.