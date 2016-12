„ÎNTÂI… MAI TOVĂRĂŞEŞTE“

Din sudul până-n nordul litoralului

„ÎNTÂI… MAI TOVĂRĂȘEȘTE“

MANGALIA. Dacă tot ne-au furat startul vecinii noștri bulgari, gazdele de la Mangalia s-au gândit s-o ia cu petrecerile încă de vineri, 29 aprilie, când s-a dat startul serilor nebune de club purtând îndemnul „ÎNTÂI… MAI TOVĂRĂȘEȘTE”. Sâmbătă, 30 aprilie, distracția continuă în Club Vision din Olimp cu un concert live GUESS LIVE & deluxe acrobatics girls. Duminică, 1 mai, la ora 12, la Camping Venus se anunță o petrecere deosebită alături de aproximativ 4.000 de cetățeni ai municipiului Mangalia sub deviza „Mangalia petrece la iarbă verde”. Invitați speciali în această zi vor fi Petrică Mâțu Stoian și Gheorghe Gheorghiu. Weekend-ul în sudul litoralului românesc se va termina într-o atmosferă incendiară pe ritmuri „Classic vs. Digital party” cu participarea L. Bărbulescu Vs. Amadeea (the violin girl) & deluxe acrobatics girls. În seara de duminică, fetele vor avea intrarea liberă. COSTINEȘTI. În discoteca Ring, Geo Da Silva îi va avea alături pe Bianca Drăgușanu, Mihai Morar și Daniel Buzdugan, Marina Dina, Palstik Funk, Michael Star, George Punk, DJ Zet și DJ Westman. EFORIE SUD. Programat a se desfășura inclusiv duminică, 1 mai, până după orele înserării, Târgul de antichități adună colecționari de antichități din toată țara, care vor expune pentru constănțeni tot ce au adunat mai de preț. Pasionații vor găsi de toate pentru toți: de la cărți și reviste vechi la colecții de timbre, de la ceasuri, lampadare, bibelouri, bijuterii la mobilier sofisticat. De la obiecte de argint la tablouri. Muzica și voia bună îi vor întâmpina pe cei care aleg să viziteze și în acest an deja tradiționalul târg cu care se deschide sezonul estival la Eforie. MAMAIA. Animație maximă vizavi de hotel „Rex” unde se vor desfășura programele subsumate Mix Music Evolution – Turneul 2011. Undeva mai în nordul stațiunii, în două corturi special amenajate, respectiv încălzite pe timpul nopții, timp de 60 de ore muzica va răsuna. NĂVODARI. „Caravana lui Axinte” va încinge Teatrul de vară al Taberei „Delfinul”, unde Primăria organizează o serbare câmpenească.