Insula Ovidiu - mai mult pentru evenimente decât pentru cazare

Amplasată pe lacul Siutghiol, la 5 km de malul stațiunii Mamaia și 500 m de cel al orașului Ovidiu, insula cu același nume este un loc inedit al litoralului românesc, fiind singurul obiectiv turistic care funcționează pe o insulă naturală. Aceasta are o suprafață totală de 26.000 mp., din care 10.000 mp. sunt utilizați în scop turistic. Restaurantul „Hanul piraților", în formă de vapor, are decoruri originale și îi atrage pe organizatorii de evenimente. Cu toate acestea, turiștii care ar vrea să înnopteze pe insulă nu prea au șanse, deoarece locurile de cazare sunt foarte puține, un număr de 20 de locuri în 10 căsuțe de trei stele (dotate, fiecare, cu pat matrimonial, grup sanitar propriu, aer condiționat, televiziune prin satelit). „Avem un număr mic de locuri de cazare, noi ne bazăm activitatea în primul rând pe organizarea de evenimente, festivități, teambuilding-uri, acțiuni la care participă un număr mare de persoane, apoi pe plimbările de agrement(cu vaporașul) și în al treilea rând pe cazare, deoarece avem un număr limitat de spații", a declarat Cristina Gheorghiță, director marketing Insula Ovidiu. Cu toate acestea, insula nu duce lipsă de vizitatori. Turiștii stau până târziu la terasă sau aleg plimbarea cu vaporașul, care costă 20 de lei, de persoană, pe oră. Pentru viitor, conducerea intenționează să construiască noi spații de cazare pentru a răspunde solicitărilor publicului.