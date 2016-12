InSight pentru Google Glass, identificarea persoanelor după hainele şi accesoriile purtate

InSight pentru Google Glass, identificarea persoanelor după hainele și accesoriile purtate

Ştire online publicată Luni, 25 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ochelarii inteligenți Google Glass, care au fost prezentați anul trecut, vor ajunge doar în mâinile unui public limitat și la un preț ridicat abia în trimestrul patru al acestui an. Se estimează că prețul va fi undeva la 1.500 de euro. Google a prezentat succint modul de utilizare și avantajele acestui produs, însă și alții sunt interesați de oportunitățile pe care un astfel de echipament le-ar putea oferi.InSight, „ochii” GoogleDezvoltat de Universitatea Duke și Google, InSight este o aplicație pentru Google Glass care va ușura orientarea persoanelor într-un mediu aglomerat. Recunoașterea facială este o tehnologie deja cunoscută, însă aceasta are câteva limitări care nu o fac prea fiabilă atunci când este folosită într-un mediu aglomerat sau când persoanele sunt vizionate din unghiuri mai puțin obișnuite.În locul acesteia, InSight permite recunoașterea unei persoane după hainele sau accesoriile purtate, această metodă având avantajul de a funcționa de la distanțe mai mari și chiar dacă purtătorul este în mijlocul unei mase de oameni.Cum funcționeazăInițial, InSight necesită un smartphone care, cu ajutorul camerei frontale, va permite crearea unui profil al utilizatorului în timp ce acesta îl folosește pentru activități obișnuite. Pe baza culorilor, modelelor și texturii hainelor sau a naturii accesoriilor purtate, aplicația va permite crearea unui profil de utilizator care va putea fi trimis, în timp real sau nu, posesorului de Google Glass cu care doriți să vă întâlniți. Utilizând aplicația scrisă pentru ochelarii inteligenți Google, această persoană o va putea regăsi pe cea care i-a trimis „invitația” cu o rată de succes mai mare decât cea permisă de recunoașterea facială.Într-un test făcut cu 15 voluntari, aplicația InSight a reușit recunoașterea utilizatorilor cu o rată de succes de 93 de procente, chiar dacă aceștia au stat orientați cu spatele către sistemul de test. În plus, aceasta amprentă digitală protejează și intimitatea utilizatorului, deoarece este temporară și devine inutilă imediat ce utilizatorul și-a schimbat hainele.De ce am avea nevoie de Google Glass?Ca orice tehnologie nouă, utilitatea va varia, probabil, de la o persoană la alta. În primul rând, Glass este o modalitate de a comunica hands-free, pentru a ține legătura cu cei dragi și prietenii fără a fi nevoie de un smartphone. Dar device-ul este, de asemenea, o modalitate de a împărtăși experiențele. Un videoclip demonstrativ, lansat recent de Google, încearcă să arate ce presupune utilizarea Glass, precum și implicațiile de streaming unui videoclip cu adevărat din perspectivă first-person.Poate Google Glass va însemna următorul pas spre un viitor în care tehnologia portabilă avansată va face parte normal. Sau poate va fi nevoie de ani înainte ca aceste dispozitive să crească în limbajul comun. Indiferent, Glass are potențialul de a modifica complet industriile IT și mobile. La urma urmei, n-ar trebui să ne mire nimic, deoarece, până nu de mult, un telefon cu touch-screen părea o nebunie, sau Kindle e-ink părea imposibil, sau sistemul de auto-conducere al autovehiculelor au fost chestii de fantezie. OK, ultima este încă în lucrările de la Google.