Insectă de jumătate de metru

Specialiștii Institutului pentru Explorarea Speciilor din cadrul Universității de Stat din Arizona (SUA) alcătuiesc, an de an, o clasificare a celor mai recente specii de viețuitoare descoperite. Phobaeticus chani, o insectă descoperită în insula Borneo, în 2008, și-a adjudecat titlul de cea mai lungă din lume. Aceasta are aproximativ jumătate de metru (exemplarul studiat de specialiști avea 56,7 centimetri) și este spectaculoasă ca înfățișare, fiind denumită „insecta-băț”. Unele exemplare din această specie seamănă cu niște ramuri, altele iau forma și culoarea frunzelor, fiind greu de distins în mediul ambiental.