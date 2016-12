Inoata cu ursii periculosi

Ştire online publicată Joi, 10 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pustii din Ontario isi pun viata in pericol si se balacesc in acelasi bazin cu ursii de la o gradina zoologica. Este insa doar o impresie ca animalele si copiii se balacesc impreuna, bazinul fiind despartit in doua de un panou de plexiglas, gros de 25,4 centimetri, care ii protejeaza pe micuti, dar, in acelasi timp, le da posibilitatea sa fie cat mai aproape de magnificele animale. Citeste mai departe...