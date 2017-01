Înmatriculările de maşini noi au scăzut cu 72%, în august

Înmatriculările de mașini noi au scăzut cu 72%, în august

Ştire online publicată Vineri, 11 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Înmatriculările de automobile noi au scăzut cu 71,8%, în luna august a acestui an, de la 30.528 autoturisme noi în august 2008 la 8.591 unități, potrivit datelor Direcției Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În cazul mașinilor rulate, înregistrările au scăzut cu 58,9%, de la 29.393 unități în august 2008 la 12.080 mașini în aceeași lună din acest an. Comparând datele aferente lunii august din acest an cu cele din iulie 2009, se observă o scădere a înmatriculărilor de autoturisme noi cu 19%, de la 10.613 mașini la 8.591 unități. În același timp, piața second-hand a urcat cu 6,2% în august, comparativ cu iulie, de la 11.374 unități la 12.089 mașini. Cea mai bine vândută marcă, pe segmentul autoturismelor noi, a fost Dacia, care a totalizat 3.204 unități în august 2009, în coborâre cu 57,8% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Clasamentul este completat de Renault - 792 unități (-55,4%), Skoda - 664 mașini (-76,8%), Volkswagen - 492 unități (-79,3%) și Ford - 467 înmatriculări (-76%). Volkswagen a fost cea mai vânduta marcă de pe piața second-hand în august, cu 3.451 unități, în scădere cu 53,6% față de aceeași lună a anului trecut. Pe poziția a doua s-a clasat Opel, cu 2.909 automobile (- 48,1%), iar pe locul al treilea s-a aflat Ford, cu 1.220 mașini (-37,4%). Clasamentul este încheiat de Audi, cu 759 mașini la mâna a doua intrate în circulație în luna august, în scădere cu 64%, și de BMW, cu 739 unități, un declin de 71,7%. În Constanța, au fost înmatriculate doar 259 de mașini noi, în luna august 2009, cu 73,9% mai puține mașini decât în august 2008, când au fost înmatriculate 993 de autovehicule. Față de luna trecută, înmatriculările au scăzut cu 28,4%. În cazul mașinilor rulate, pe plan local au fost înma-triculate 181 de astfel de unități, în august 2009. Cea mai bine vândută marcă a fost Dacia, cu 85 de mașini, urmată de Skoda, cu 25 de unități și Suzuki, cu 15 autovehicule.