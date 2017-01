Înjurăm ca să ne înjuraţi

Înjurăm ca să ne înjurați

În urmă cu câteva ediții, pe site-ul ziarului nostru, www.cugetliber.ro, un cititor se arăta oripilat de stilul în care colegul Năsăudeanu și sussemnatul înțelegem să ne îmbrăcăm opiniile: „Mă trec fiorii când citesc astfel de comentarii ca cele semnate Năsăudeanu ori Siclitaru”. Zicea omul că temele atacate de noi sunt bune, dar sunt scrise prost. Chiar mizerabil! Ieri, am scris că urăsc motocicliștii care, probabil din plictiseală, își fac motoarele să urle pe când așteaptă la semafoarele Constanței. Mamma mia, ce mi-am luat-o de la un cititor! Evident, am exagerat modalitatea în care am ales să-mi prezint punctul de vedere, dintr-un motiv foarte simplu: este dreptul și datoria mea, ca jurnalist, să fac acest lucru, să forțez limitele exprimării, poate, câteodată, să trec peste ele. Este și cazul lui Paul Năsăudeanu, cel care are, de multe ori, niște întorsături de condei atât de surprinzătoare încât până și noi, colegii săi, care mai știm cât de cât ce-i poate capul, rămânem cu gura căscată și ochii lipiți de ziar sau de monitor. Exagerăm tocmai pentru că ceea ce se întâmplă în România este - așa cum se dovedește de nenumărate ori pe parcursul a doar 24 de ore - ceva ce frizează absurdul. Scriem „mizerabil” pentru că descriem subiecte „mizerabile” ca esență, nu neapărat și ca formă. Suntem brutali în exprimare, deoarece indivizii ce au pus stăpânire pe țară sunt brutali, nu se dau în lături de la nimic când vine vorba de bani și interese. Personal, apelez câteodată la cuvinte tari pentru că, nu-i așa?, și ei ne violează sistematic, cum s-ar spune „cu ea îndoită”, în goana frenetică de a ne jupui de toate pieile cu care ne-a lăsat Dumnezeu. Răspunzând cuiva ieri pe site, am amintit de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, instanță care, în procesele jurnaliștilor, invocă de foarte multe ori acea doză de exagerare sau de provocare permisă în cadrul exercitării libertății jurnalistice, bazată pe articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Jurnalistul este acel „watchdog” - câine de pază - fără de care ei și-ar face de cap, nu? În această calitate, suntem obligați să exagerăm, dacă subiectele abordate sunt de interes public. Așadar, dragi cititori, în special cei care ne înjurați, gândiți-vă că noi scriem „mizerabil” tocmai pentru ca voi să aveți libertatea de a ne putea înjura în continuare. V-am pupat!